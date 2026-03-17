Dos alumnas del IES La Corredoria brillan en la Olimpiada Filosófica de Asturias
Bárbara Essica Padrón logra una Mención de Honor en disertación filosófica y Aitana Sánchez es finalista en fotografía filosófica, con opción a representar a Asturias en la final nacional
Bárbara Essica Padrón Tarifa y Aitana Sánchez Rivera representarán al IES La Corredoria en la Olimpiada Filosófica de Asturias, la fase autonómica de la XXV Olimpiada Filosófica de España, una iniciativa educativa que promueve la reflexión entre el alumnado de Secundaria y Bachillerato. Padrón Tarifa ha obtenido una Mención de Honor en la modalidad de disertación filosófica, mientras que Sánchez Rivera ha sido seleccionada como finalista en fotografía filosófica, con opciones de proclamarse campeona de Asturias y representar a la comunidad en la final nacional.
El certamen propone cada año un tema común sobre el que el alumnado desarrolla sus trabajos desde distintas perspectivas filosóficas. En esta edición, la reflexión ha girado en torno a “La locura. Don Quijote en el mundo actual”, una propuesta que invita a relacionar el clásico cervantino con los dilemas y contradicciones de la sociedad contemporánea. A partir de este enfoque, los participantes han presentado trabajos en modalidades como disertación filosófica, fotografía filosófica o dilemas morales.
Varios estudiantes del centro participaron en la convocatoria enviando sus propuestas, aunque finalmente han sido estas dos alumnas quienes han recibido el reconocimiento del jurado. La final de la Olimpiada Filosófica de Asturias se celebrará el 20 de marzo a las 17.00 horas en el Cine Felgueroso de Sama, donde se presentarán los trabajos finalistas y se realizará la entrega de diplomas.
Desde el instituto han querido destacar el valor de la participación del alumnado en iniciativas de este tipo. “Estamos muy orgullosos del trabajo realizado por nuestras alumnas y de que representen al centro en una actividad que fomenta la reflexión filosófica, el pensamiento crítico y el diálogo racional”, señalan desde la comunidad educativa, que también subraya que “su esfuerzo, creatividad y profundidad intelectual demuestran que la filosofía sigue siendo una herramienta viva para comprender y cuestionar el mundo”.
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