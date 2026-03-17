Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

La Corredoria vivió un fin de semana de bádminton internacional con más de 200 jugadores

El torneo disputado en el Corredoria Arena dejó un alto nivel competitivo y la medalla de plata para los españoles Adrián Rodríguez y Xoel Álvarez

Por la izquierda; Nicolás García, Divyansh Agarwal, Harishragavendiran Vaithianathan, Adrián Rodríguez, Xoel Álvarez y Concepción Méndez, concejala de Deportes, en la entrega de premios.

Por la izquierda; Nicolás García, Divyansh Agarwal, Harishragavendiran Vaithianathan, Adrián Rodríguez, Xoel Álvarez y Concepción Méndez, concejala de Deportes, en la entrega de premios. / Federación Española de Bádminton

Pelayo Méndez

La Corredoria

Oviedo acogió este fin de semana una nueva edición del Iberdrola Spanish Junior Open Sub19, que bajó el telón el domingo en el Corredoria Arena tras tres intensas jornadas de competición. El torneo reunió a más de 200 jóvenes promesas del bádminton internacional, consolidando a la capital asturiana como una de las sedes destacadas del circuito junior. "Es el resultado del trabajo continuado de clubes, familias, entidades deportivas y de la apuesta decidida del Ayuntamiento por el deporte", destacó Nicolás García, presidente del Club Bádminton Oviedo y vicepresidente de la Federación Asturiana.

En individual masculino, el triunfo fue para el portugués Tiago Berenguer, segundo cabeza de serie del torneo. El luso protagonizó una de las grandes remontadas del campeonato en semifinales ante el indonesio Zhen Hong Zack Ng (12-21, 23-21 y 21-19) y confirmó su gran momento en la final al imponerse al también indonesio Herbert Blairdimir por 22-20 y 21-15. El podio lo completaron Ng y el inglés Kalyan Manoj, semifinalista tras caer frente a Blairdimir.

En individual femenino, el oro fue para la inglesa Aahna Bhatia, que firmó un torneo muy sólido en Oviedo. En semifinales superó a la belga Lea Dauphinais por 21-19 y 21-11 y en la final venció con autoridad a la húngara Anna Pinke (21-11 y 21-18). El podio lo completaron Dauphinais y la también inglesa Rajvi Parab, que compartieron las medallas de bronce tras caer en semifinales.

La competición de dobles dejó protagonismo internacional. En dobles femenino, las indias Nidhi Atmaram y Jananika Ramesh se proclamaron campeonas tras remontar a las inglesas Mia Fox y Tin Wing Wan (16-21, 21-12 y 21-18). En dobles mixto, el título volvió a tener acento indio gracias a Harishragavendiran Vaithianathan y Jananika Ramesh, que se impusieron en una final muy ajustada a los ingleses Jasper Wong y Shraddha Gopalakrishnan por 17-21, 21-13 y 22-20.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

El bádminton español también tuvo presencia en el podio, con la plata lograda por Adrián Rodríguez y Xoel Álvarez en el dobles masculino, tras completar un gran torneo en Oviedo. La pareja gallega alcanzó la final después de una brillante actuación durante todo el campeonato, aunque terminó cediendo ante los indios Divyansh Agarwal y Harishragavendiran Vaithianathan, que se proclamaron campeones de la categoría.

Noticias relacionadas

Inglaterra fue la delegación más destacada del medallero con cinco metales, mientras que India e Indonesia también tuvieron protagonismo. El Iberdrola Spanish Junior Open forma parte del calendario internacional junior y del programa Team España Futuro, que busca preparar a los jóvenes talentos de cara a grandes citas como el Campeonato de Europa Junior de agosto en Tatabánya (Hungría).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por sufrir un avería, colocar la baliza v-16 pero no tener el kit obligatorio a mano: la Guardia Civil intensifica la vigilancia a pocos días de Semana Santa
  2. Multado con 200 por tener un accidente, colocar la baliza v-16, pero no llevar también la v-19: la Guardia Civil extrema la vigilancia de cara a Semana Santa
  3. Consternación en el colegio San Fernando de Avilés por el fallecimiento de uno de sus alumnos, de 5 años
  4. Multado con 100 euros por tener un accidente, señaliza con la baliza v-16 correctamente, pero no colocar la v-13: la Guardia Civil refuerza la vigilancia de cara a Semana Santa
  5. Multitudinaria soledad de Víctor Manuel en el Niemeyer
  6. La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
  7. La carretera más peligrosa de España está en Asturias: el número de accidentes es 167 veces superior al de la media nacional
  8. Eugenio Prieto, expresidente del Real Oviedo: 'A mí nadie me va a quitar la ilusión de ver jugar al equipo

Multado con 200 euros por mirar el móvil mientras cruza andando un paso de cebra: la sanción que se pide pasar del coche a los peatones

Multado con 200 euros por mirar el móvil mientras cruza andando un paso de cebra: la sanción que se pide pasar del coche a los peatones

Casi la mitad de los ciudadanos de Ceuta y Melilla tienen que salir de sus ciudades para recibir atención sanitaria

Casi la mitad de los ciudadanos de Ceuta y Melilla tienen que salir de sus ciudades para recibir atención sanitaria

Ipsos 3

Tapia hará controles periódicos a las palmeras de la plaza del Ayuntamiento para vigilar la plaga del picudo rojo

Tapia hará controles periódicos a las palmeras de la plaza del Ayuntamiento para vigilar la plaga del picudo rojo

El Avilés quiere llenar el Suárez Puerta para su partido clave por la salvación: hay descuentos para acompañantes

El Avilés quiere llenar el Suárez Puerta para su partido clave por la salvación: hay descuentos para acompañantes

Nueva propuesta para resucitar El Asturcón de Oviedo: un gran centro deportivo y ambiental

Nueva propuesta para resucitar El Asturcón de Oviedo: un gran centro deportivo y ambiental
Tracking Pixel Contents