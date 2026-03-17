La Corredoria vivió un fin de semana de bádminton internacional con más de 200 jugadores

Oviedo acogió este fin de semana una nueva edición del Iberdrola Spanish Junior Open Sub19, que bajó el telón el domingo en el Corredoria Arena tras tres intensas jornadas de competición. El torneo reunió a más de 200 jóvenes promesas del bádminton internacional, consolidando a la capital asturiana como una de las sedes destacadas del circuito junior. "Es el resultado del trabajo continuado de clubes, familias, entidades deportivas y de la apuesta decidida del Ayuntamiento por el deporte", destacó Nicolás García, presidente del Club Bádminton Oviedo y vicepresidente de la Federación Asturiana.

En individual masculino, el triunfo fue para el portugués Tiago Berenguer, segundo cabeza de serie del torneo. El luso protagonizó una de las grandes remontadas del campeonato en semifinales ante el indonesio Zhen Hong Zack Ng (12-21, 23-21 y 21-19) y confirmó su gran momento en la final al imponerse al también indonesio Herbert Blairdimir por 22-20 y 21-15. El podio lo completaron Ng y el inglés Kalyan Manoj, semifinalista tras caer frente a Blairdimir.

En individual femenino, el oro fue para la inglesa Aahna Bhatia, que firmó un torneo muy sólido en Oviedo. En semifinales superó a la belga Lea Dauphinais por 21-19 y 21-11 y en la final venció con autoridad a la húngara Anna Pinke (21-11 y 21-18). El podio lo completaron Dauphinais y la también inglesa Rajvi Parab, que compartieron las medallas de bronce tras caer en semifinales.

La competición de dobles dejó protagonismo internacional. En dobles femenino, las indias Nidhi Atmaram y Jananika Ramesh se proclamaron campeonas tras remontar a las inglesas Mia Fox y Tin Wing Wan (16-21, 21-12 y 21-18). En dobles mixto, el título volvió a tener acento indio gracias a Harishragavendiran Vaithianathan y Jananika Ramesh, que se impusieron en una final muy ajustada a los ingleses Jasper Wong y Shraddha Gopalakrishnan por 17-21, 21-13 y 22-20.

El bádminton español también tuvo presencia en el podio, con la plata lograda por Adrián Rodríguez y Xoel Álvarez en el dobles masculino, tras completar un gran torneo en Oviedo. La pareja gallega alcanzó la final después de una brillante actuación durante todo el campeonato, aunque terminó cediendo ante los indios Divyansh Agarwal y Harishragavendiran Vaithianathan, que se proclamaron campeones de la categoría.

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Inglaterra fue la delegación más destacada del medallero con cinco metales, mientras que India e Indonesia también tuvieron protagonismo. El Iberdrola Spanish Junior Open forma parte del calendario internacional junior y del programa Team España Futuro, que busca preparar a los jóvenes talentos de cara a grandes citas como el Campeonato de Europa Junior de agosto en Tatabánya (Hungría).