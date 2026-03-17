"Panorama" actuará en La Corredoria por San Juan: estas son las orquestas que animarán las fiestas del barrio

Ya está todo cerrado para las fiestas patronales de San Juan Bautista en La Corredoria. El barrio más populoso de Oviedo se prepara para vivir, entre los días 19 y 23 de junio, cinco intensas jornadas de celebraciones que contarán con algunas de las orquestas más demandadas en las fiestas de prao de todos los veranos en Asturias. Agrupaciones como "Panorama" o "Grupo Beatriz" actuarán en una plaza del Conceyín que volverá a ser el escenario de estas multitudinarias celebraciones.

El recinto festivo abrirá sus puertas la tarde del jueves día 19 y la programación arrancará con una misa en recuerdo de los socios fallecidos de la comisión de festejos. Ya por la noche llegará la primera verbena, que correrá a cargo de Dani Parrondo con su espectáculo “The Goat Festival”, una propuesta que el pasado año, en su debut en solitario, cosechó un notable éxito entre el público de las fiestas.

El sábado 20, la programación incluirá una de las citas más tradicionales, con la celebración de una multitudinaria fabada en la carpa de la fiesta a partir de las 15.00 horas, en la que se espera reunir a los vecinos más veteranos del barrio. La jornada se completará por la noche con la actuación del "Grupo Beatriz", en una de las paradas de su gira "Atlantis Tour", que les llevará por celebraciones de todo el norte de España.

El domingo, día 21, está prevista la misa en honor al santo patrón a las 12.00 horas en la iglesia, a la que seguirá un multitudinario vermú amenizado por el "Grupo D'Cano". Ya por la tarde, a partir de las 17.30 horas, habrá juegos infantiles dirigidos a mayores de cinco años, a cargo de la compañía "Sueños de Papel". La jornada festiva se cerrará por la noche con la actuación del "Grupo Tekila", en lo que se espera sea uno de los grandes “tekilazos” del verano.

El lunes 22 tendrá lugar, a partir de las 18.00 horas, el tradicional reparto del bollo y la botella de vino entre los socios de la comisión de festejos. Ya por la noche, llegará uno de los momentos más esperados del programa con la actuación de la conocida orquesta Panorama, principal reclamo musical de las fiestas.

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El martes 23, como broche final a las celebraciones, actuará Waykas Family, que pondrá el ritmo a la última verbena antes de realizar un parón a medianoche para la tradicional hoguera de San Juan, que se encenderá en el centro de la plaza del Conceyín. De este modo, el barrio despedirá una nueva edición de sus fiestas patronales.