El Club Rítmica La Corredoria firma un gran autonómico y logra cuatro plazas para el Campeonato de España que se celebrará en Oviedo

El Club Rítmica La Corredoria volvió a dejar su sello este fin de semana en Pola de Lena, escenario del Campeonato de Asturias Individual Base, donde sus gimnastas firmaron una actuación brillante. El trabajo de las más pequeñas culminó con dos puestos de podio que confirman el gran momento de la entidad ovetense. Olivia Cardes se alzó con la medalla de plata, mientras que Candela Turrado logró un meritorio bronce, consolidándose ambas entre las mejores de la competición.

Estos resultados, que suponen un paso importante en la temporada, permiten al club dar el salto al Campeonato de España, que se celebrará del 14 al 19 de abril en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Tal y como destacó la entidad en su comunicado, “cuatro representantes de nuestro club en el Nacional”, en referencia a la clasificación también de Matilda González y Daniela Cao, que completan la expedición ovetense en una cita de carácter nacional.

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Desde La Corredoria, el club valora positivamente la progresión de sus deportistas y el rendimiento mostrado en la competición autonómica. “Un orgullo veros crecer, luchar y disfrutar en cada ejercicio”, recoge el propio comunicado difundido tras el campeonato, reflejando el sentir de una entidad que continúa consolidando su presencia en la base de la gimnasia rítmica asturiana y que ya mira al Nacional como próximo reto.