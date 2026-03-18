El IES Margarita Salas de La Corredoria celebra el Día internacional de las Matemáticas jugando con los decimales del número Pi
El alumnado de 3ºD, con la colaboración de 4ºC, trabajó en la elaboración de un mural que se colocó en una de las paredes del centro
No todos los días un número acapara el protagonismo en un centro educativo, pero el pasado lunes, el célebre número Pi se convirtió en el hilo conductor de una jornada dedicada a las Matemáticas en el IES Margarita Salas de La Corredoria. Coincidiendo con el Día Internacional de las Matemáticas, el alumnado de 3ºD, con la colaboración de 4ºC, impulsó una iniciativa que transformó los pasillos en un espacio de creatividad.
La actividad consistió en la elaboración de un mural en el que se representaron numerosos decimales de Pi, una de las constantes más llamativas por su carácter irracional e infinito. Los estudiantes trabajaron de forma coordinada para reproducir esta secuencia numérica, combinando rigor matemático y expresión artística en una propuesta que despertó la curiosidad de toda la comunidad educativa.
Con este tipo de iniciativas, el centro busca poner en valor la importancia de las Matemáticas más allá del aula, destacando su presencia en la vida cotidiana y su dimensión cultural. Además, se pretende visibilizar la singularidad de números como Pi, fomentando la curiosidad y el pensamiento crítico entre los estudiantes.
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