Vecinos de La Corredoria denuncian el deterioro del cauce del río Nora

La asociación de vecinos de San Juan denunció este miércoles el estado de abandono que presenta el río Nora a su paso por el barrio de La Corredoria, una situación que, según el colectivo, se arrastra desde hace años sin una intervención eficaz por parte de la Confederación Hidrográfica. La entidad vecinal sostiene que el cauce presenta una acumulación significativa de maleza, ramas y vegetación sin control, lo que refleja, a su juicio, una falta de mantenimiento continuado en la zona.

Desde la asociación advierten de que este deterioro no se limita a una cuestión estética, sino que puede derivar en problemas de mayor alcance. En este sentido, su secretario, Pablo Cabañas, señala que la presencia de restos y vegetación en el cauce podría dificultar el paso del agua en episodios de lluvias intensas, incrementando el riesgo de desbordamientos. El colectivo subraya que esta situación genera inquietud entre los residentes, especialmente en los puntos más sensibles del recorrido del río.

Noticias relacionadas

Asimismo, los vecinos inciden en la necesidad de una actuación urgente en el entorno del puente que separa los concejos de Oviedo y Siero, al considerarlo uno de los tramos más vulnerables. La asociación reclama a la Confederación Hidrográfica que asuma sus competencias y lleve a cabo labores de limpieza y mantenimiento que garanticen la seguridad y el adecuado estado del río Nora en este enclave.