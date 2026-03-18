Vecinos de La Corredoria denuncian el deterioro del cauce del río Nora
La asociación advierte de que esta situación no se limita a una cuestión estética, sino que puede derivar en problemas de mayor alcance
La asociación de vecinos de San Juan denunció este miércoles el estado de abandono que presenta el río Nora a su paso por el barrio de La Corredoria, una situación que, según el colectivo, se arrastra desde hace años sin una intervención eficaz por parte de la Confederación Hidrográfica. La entidad vecinal sostiene que el cauce presenta una acumulación significativa de maleza, ramas y vegetación sin control, lo que refleja, a su juicio, una falta de mantenimiento continuado en la zona.
Desde la asociación advierten de que este deterioro no se limita a una cuestión estética, sino que puede derivar en problemas de mayor alcance. En este sentido, su secretario, Pablo Cabañas, señala que la presencia de restos y vegetación en el cauce podría dificultar el paso del agua en episodios de lluvias intensas, incrementando el riesgo de desbordamientos. El colectivo subraya que esta situación genera inquietud entre los residentes, especialmente en los puntos más sensibles del recorrido del río.
Asimismo, los vecinos inciden en la necesidad de una actuación urgente en el entorno del puente que separa los concejos de Oviedo y Siero, al considerarlo uno de los tramos más vulnerables. La asociación reclama a la Confederación Hidrográfica que asuma sus competencias y lleve a cabo labores de limpieza y mantenimiento que garanticen la seguridad y el adecuado estado del río Nora en este enclave.
- La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos
- La DGT se pone seria con los propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas: la nueva norma con multas de 200 euros que se aprueba antes de las vacaciones de Semana Santa y la nueva señal
- La Seguridad Social confirma el adiós a los coeficientes reductores de la jubilación anticipada y cobrarla íntegra: 'Puede adelantar su jubilación respecto de la edad ordinaria sin penalización en la cuantía'.
- Esta es la nueva 'milla de oro' inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas
- Eugenio Prieto, expresidente del Real Oviedo: 'A mí nadie me va a quitar la ilusión de ver jugar al equipo
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo