El Ayuntamiento ofrece un curso gratuito de alfabetización digital básica en el telecentro de La Corredoria
Se desarrollará del 23 al 27 de marzo y está dirigido especialmente a personas que quieran iniciarse en el uso de herramientas digitales
El Telecentro de La Corredoria mantiene abiertas las inscripciones para participar en un curso de habilidades digitales y alfabetización digital de iniciación, dentro del Proyecto de Competencias Digitales Transversales, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento para mejorar las capacidades tecnológicas de la ciudadanía. Las plazas son limitadas y se cubrirán por orden de inscripción, por lo que las personas interesadas deberán formalizar su solicitud presencialmente en el centro donde se impartirá la actividad.
El curso se desarrollará del 23 al 27 de marzo, en modalidad mensual, y está dirigido especialmente a personas que quieran iniciarse en el uso de herramientas digitales básicas. Durante las sesiones, los participantes aprenderán nociones fundamentales para desenvolverse en el entorno digital, adquirir autonomía en el manejo de dispositivos y realizar gestiones sencillas en internet.
Esta actividad forma parte del programa municipal destinado a reducir la brecha digital y acercar la tecnología a toda la ciudadanía. Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento busca facilitar el acceso a competencias digitales útiles tanto en la vida cotidiana como en el ámbito personal y social.
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