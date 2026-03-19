El colegio Carmen Ruiz Tilve de La Corredoria refuerza el apoyo familiar con una sesión formativa
La charla se celebró este miércoles en la sala de usos múltiples del edificio de Primaria y tuvo buena acogida por parte de la comunidad educativa
El Colegio Público Carmen Ruiz Tilve acogió este miércoles una sesión formativa dirigida a las familias del alumnado, celebrada a las 18.15 horas en la sala de usos múltiples del edificio de Primaria. La actividad, organizada en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias (COPPA), reunió a numerosas familias interesadas en profundizar en el bienestar emocional de sus hijos e hijas.
La sesión, con una duración aproximada de hora y media, ofreció claves y recursos prácticos orientados a favorecer un mejor ajuste y desarrollo psicológico en la infancia. Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos desde un enfoque actual, incidiendo especialmente en la importancia del contexto familiar como espacio de apoyo y acompañamiento en el crecimiento de los menores.
Asimismo, se propició la reflexión en torno a los factores protectores que pueden potenciarse en el entorno familiar, así como sobre aquellos factores de riesgo susceptibles de ser prevenidos o reconducidos. La actividad, de carácter voluntario y abierta a todas las familias del centro, contó con una buena acogida y participación por parte de la comunidad educativa.
- La Seguridad Social confirma el adelanto del jubilación total sin coeficientes reductores y el cobro íntegro de la presión: un trabajador de la construcción que comenzó a trabajar a los 17 años, con 60 años ya tendría más de 40 años cotizados
- Esta es la nueva 'milla de oro' inmobiliaria de Oviedo donde se construirán 566 viviendas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el juego de toallas más barato del mercado: disponible en dos modelos por solo 9,59 euros
- De la magia al sabor: el local de Oviedo que reabre este sábado ¡regalando porciones de tarta!
- Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
- Alerta general de la Policía Nacional a los asturianos: 'Puertas y ventanas cerradas
- La DGT se pone seria con los propietarios de autocaravanas y furgonetas camperizadas: la nueva norma con multas de 200 euros que se aprueba antes de las vacaciones de Semana Santa y la nueva señal
- Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos