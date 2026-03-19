El colegio Carmen Ruiz Tilve de La Corredoria refuerza el apoyo familiar con una sesión formativa

El Colegio Público Carmen Ruiz Tilve acogió este miércoles una sesión formativa dirigida a las familias del alumnado, celebrada a las 18.15 horas en la sala de usos múltiples del edificio de Primaria. La actividad, organizada en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología del Principado de Asturias (COPPA), reunió a numerosas familias interesadas en profundizar en el bienestar emocional de sus hijos e hijas.

La sesión, con una duración aproximada de hora y media, ofreció claves y recursos prácticos orientados a favorecer un mejor ajuste y desarrollo psicológico en la infancia. Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos desde un enfoque actual, incidiendo especialmente en la importancia del contexto familiar como espacio de apoyo y acompañamiento en el crecimiento de los menores.

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Asimismo, se propició la reflexión en torno a los factores protectores que pueden potenciarse en el entorno familiar, así como sobre aquellos factores de riesgo susceptibles de ser prevenidos o reconducidos. La actividad, de carácter voluntario y abierta a todas las familias del centro, contó con una buena acogida y participación por parte de la comunidad educativa.