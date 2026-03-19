La Corredoria da un paso más para dedicar el campo de La Carisa a María Luisa Urbaneja

El reconocimiento a una figura clave del fútbol base en La Corredoria ha dado el primer paso burocrático. La petición para renombrar el campo de fútbol ocho de La Carisa ya ha sido registrada oficialmente en el registro auxiliar del Ayuntamiento en el barrio, iniciando así el proceso administrativo para que la instalación pase a llevar el nombre de María Luisa Urbaneja.

La iniciativa, impulsada por vecinos, clubes deportivos y representantes del barrio, busca rendir homenaje a quien fuera histórica presidenta del Club San Juan de La Carisa. Su figura está estrechamente ligada al crecimiento del fútbol formativo, donde durante años trabajó para fomentar valores deportivos y sociales entre niños y jóvenes.

El documento presentado no solo recoge su trayectoria, sino también el impacto humano y comunitario de su labor, destacando cómo su implicación ha contribuido a formar generaciones de jugadores y a consolidar un proyecto deportivo de referencia en el barrio más populoso de Oviedo. Remarcaron, especialmente, el papel que jugó el club en sus primeros años intentando que los jóvenes se alejasen de todo lo relacionado con el mundo de la droga.

La propuesta cuenta con un amplio respaldo social y deportivo, incluyendo el apoyo de colectivos vecinales, clubes como la SDCR La Corredoria y el Club Rítmica La Corredoria, así como asociaciones y entidades locales. Todos ellos coinciden en subrayar la dedicación, el esfuerzo y la cercanía que han definido la trayectoria de Urbaneja.

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Este paso, formalizado este jueves, deja la iniciativa en manos del Ayuntamiento de Oviedo, que deberá estudiar la solicitud para su posible aprobación. Los promotores confían en que el respaldo ciudadano y el reconocimiento a una figura tan relevante faciliten que el campo de La Carisa pase a llamarse, en un futuro próximo, “Campo de Fútbol María Luisa Urbaneja”.