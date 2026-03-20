La Corredoria vibra con Cuba: una mañana cargada de actividades en El Cortijo

La Corredoria se prepara para vivir este viernes 20 de marzo una jornada cargada de ritmo, cultura y convivencia de la mano de la Asociación Cien por Cien Cubano, dentro del programa Oviedo Intercultural. El evento, que tendrá lugar en el Centro Social El Cortijo, está especialmente dirigido a los vecinos del barrio, con una propuesta abierta para acercar la cultura cubana a la vida cotidiana de la zona.

La actividad comenzará a las 10.00 horas con una exposición de artesanía y una degustación de café cubano, pensadas como punto de encuentro vecinal. A continuación, a las 10.45 horas, se presentará el libro de poesía “Entre Palmeras”, y a las 11.00 horas tendrá lugar una charla sobre Cuba, en la que se compartirán tradiciones, historia y experiencias vinculadas a la isla.

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El ambiente festivo continuará a las 11.45 horas con un taller de baile y una actuación musical, invitando a la participación directa de los asistentes. La jornada se cerrará a las 13.00 horas con una degustación de comida tradicional cubana, en una iniciativa que busca reforzar la convivencia en La Corredoria a través de la cultura y la gastronomía.