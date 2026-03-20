Nadie cumple los requisitos: desiertos los puestos hortofrutícolas del mercadillo de La Corredoria
Pese a abrir un nuevo plazo para concurrir a estos puestos del mercadillo, el proceso no ha logrado atraer candidaturas que cumplan con todos los requerimientos administrativos y técnicos exigidos por el Consistorio
El Ayuntamiento de Oviedo ha declarado desiertos los cuatro puestos de venta de productos hortofrutícolas del mercadillo de La Corredoria —los números 3, 10, 11 y 12— tras confirmar la exclusión de todas las solicitudes presentadas en la última convocatoria. La resolución, firmada el 16 de marzo, ratifica que ninguno de los aspirantes cumple los requisitos establecidos en las bases, por lo que los espacios quedan, por ahora, vacantes.
El listado definitivo de excluidos recoge un total de cuatro expedientes, todos ellos rechazados por distintos motivos. En dos casos, los solicitantes planteaban la venta de productos que no se ajustaban al objeto de la convocatoria, centrada exclusivamente en el ámbito hortofrutícola. En los otros dos, las exclusiones responden a deficiencias en la documentación, como la falta de inscripción agraria, la ausencia de registro sanitario alimentario, la no acreditación como manipulador de alimentos o la no presentación de la ficha de acreedor.
La resolución municipal confirma así el escenario que ya se anticipaba en el listado provisional, en el que tampoco figuraba ningún admitido. Pese a abrir un nuevo plazo para concurrir a estos puestos del mercadillo, el proceso no ha logrado atraer candidaturas que cumplan con todos los requisitos administrativos y técnicos exigidos por el Consistorio.
Con esta decisión, el Ayuntamiento cierra el procedimiento declarando desiertos los cuatro espacios, aunque deja abierta la vía de recurso para los interesados. Los aspirantes podrán presentar recurso de reposición en el plazo de un mes o acudir directamente a la vía contencioso-administrativa en un plazo de dos meses. Mientras tanto, los puestos del mercadillo de La Corredoria seguirán sin adjudicatario.
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