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Mejoras en La Corredoria: pintan el parque infantil y el campo de La Carisa

Los trabajos llegan a través de un plan de empleo impulsado por la Concejalía de Economía del Ayuntamiento de Oviedo

El parque infantil de La Carisa.

El parque infantil de La Carisa. / Fernando Rodríguez

Pelayo Méndez

La Carisa

El parque infantil y el campo de fútbol ocho de La Carisa, en el barrio ovetense de La Corredoria, están siendo objeto estos días de trabajos de mejora y mantenimiento a través de un plan de empleo impulsado por la Concejalía de Economía del Ayuntamiento de Oviedo, dirigida por Leticia González. Las labores se centran principalmente en dar una mano de pintura a elementos deteriorados por el uso y el paso del tiempo, con el objetivo de ofrecer instalaciones más cuidadas.

Los trabajos se están llevando a cabo de forma estratégica y coordinada para no interferir en la actividad deportiva. Así, los operarios aprovechan los ratos en los que no hay equipos entrenando ni partidos en juego para avanzar dentro del recinto. Entre las actuaciones destaca el repintado de varias zonas del campo en color negro, así como la puesta a punto de los banquillos, que están siendo lijados, reparados y pintados para mejorar su estado.

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En paralelo, en el parque infantil anexo, se está procediendo al pintado en color azul de las vallas, además de la eliminación y cobertura de grafitis. Estas actuaciones forman parte de un conjunto más amplio de arreglos en La Corredoria, desarrollados a través de estos planes de empleo municipales, con pequeñas intervenciones que buscan mejorar la imagen del barrio y conservar los espacios públicos.

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