La senda ciclista entre Cerdeño y La Corredoria entra en su recta final

La nueva senda ciclista entre Cerdeño y La Corredoria encara ya su recta final. Tras varios meses de obras, los trabajos han experimentado un claro acelerón en las últimas semanas, lo que ha permitido que la infraestructura presente un estado muy avanzado. El objetivo se mantiene: que pueda entrar en servicio a mediados del mes de julio, si no surgen imprevistos.

Las actuaciones, en marcha desde septiembre de 2025 y ejecutadas por Arposa 60, han ido ganando visibilidad con el paso de los meses. Especialmente en el entorno del polígono del Espíritu Santo, donde ya se distingue con nitidez el trazado. El movimiento de tierras ha dejado paso a una fase más definida. La senda empieza a mostrar su forma definitiva.

El proyecto, con una inversión próxima a los 960.000 euros, contempla un recorrido de 2,5 kilómetros. Incluye carriles de entre dos y tres metros de ancho, completamente iluminados. También incorpora pasos seguros bajo la A-66, uno de los puntos clave para garantizar la continuidad del itinerario y salvar una de las principales barreras de la zona.

Un gráfico del carril bici. / LNE

La conexión partirá del entorno del Centro Integrado de Formación Profesional de Cerdeño. Desde ahí avanzará hasta el parque de La Corredoria, donde enlazará con la red ciclable existente. Para su ejecución se han aprovechado antiguos trazados ferroviarios y terrenos públicos. Una decisión que ha permitido reducir afecciones y optimizar costes en un espacio marcado por el tráfico industrial.

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La actuación forma parte de la estrategia municipal de movilidad sostenible. El objetivo es claro: fomentar el uso de la bicicleta en los desplazamientos diarios. Esta nueva infraestructura aspira a convertirse en la espina dorsal del este de Oviedo, base para futuras conexiones con el centro urbano y el concejo de Siero, en un contexto de crecimiento de zonas como La Corredoria.