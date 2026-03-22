Alfalar acoge en La Corredoria un taller gratuito para aprender a usar el móvil

El centro social de Alfalar, en el barrio ovetense de La Corredoria, acogerá el próximo miércoles 25, a las 12.00 horas, un taller de uso básico del móvil dirigido a todas aquellas personas que quieran mejorar sus habilidades digitales. La actividad, impulsada con la colaboración de SECOT Asturias, busca acercar la tecnología a la ciudadanía de forma sencilla y accesible.

Durante la sesión, los asistentes aprenderán a sacar partido a su teléfono móvil en el día a día. El taller abordará desde cuestiones básicas como el manejo del dispositivo o la configuración inicial, hasta el uso de aplicaciones útiles, la gestión de llamadas y mensajes, o la resolución de dudas frecuentes. El enfoque será eminentemente práctico, permitiendo a los participantes seguir las explicaciones paso a paso y consultar cualquier dificultad.

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La iniciativa cuenta con la participación de SECOT, entidad formada por voluntariado senior especializado en asesoramiento, y se enmarca en una red de colaboración en la que también participan organizaciones como InteRed y el Ayuntamiento de Oviedo. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del teléfono facilitado por la organización, en una propuesta que busca reducir la brecha digital y fomentar la autonomía tecnológica.