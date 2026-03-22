Oportunidad en La Corredoria: curso gratuito de atención al cliente con prácticas en empresas del sector

El Centro de Formación Ocupacional de La Corredoria, en Oviedo, oferta un nuevo curso de "Atención al cliente, consumidor y usuario", dirigido exclusivamente a personas desempleadas. Esta formación, enmarcada en el proyecto Oviedo Notum y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), permitirá a los participantes obtener un Certificado de Profesionalidad de nivel 3, con una duración total de 574 horas y con prácticas incluidas en empresas del sector.

El programa formativo capacitará a los alumnos para desenvolverse en distintos ámbitos de la atención al público, desde la gestión de reclamaciones hasta la atención presencial y digital, pasando por aspectos clave como la protección del consumidor o las estrategias de fidelización. Se trata de un perfil cada vez más demandado en sectores como el comercio, los servicios o la administración, con un enfoque práctico orientado a la inserción laboral.

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La iniciativa incluye formación gratuita, beca de asistencia y prácticas profesionales, facilitando así el acceso a una cualificación completa. Las plazas son limitadas y las inscripciones ya están abiertas a través del formulario habilitado por el Ayuntamiento de Oviedo, dentro de un proyecto que busca mejorar la empleabilidad y reforzar las oportunidades laborales en el barrio de La Corredoria.