Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Oportunidad en La Corredoria: curso gratuito de atención al cliente con prácticas en empresas del sector

Permitirá a los participantes obtener un Certificado de Profesionalidad de nivel 3 y tiene una duración total de 574 horas

Centro de Formación Ocupacional de La Corredoria.

Centro de Formación Ocupacional de La Corredoria. / Nacho Orejas

Pelayo Méndez

La Corredoria

El Centro de Formación Ocupacional de La Corredoria, en Oviedo, oferta un nuevo curso de "Atención al cliente, consumidor y usuario", dirigido exclusivamente a personas desempleadas. Esta formación, enmarcada en el proyecto Oviedo Notum y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), permitirá a los participantes obtener un Certificado de Profesionalidad de nivel 3, con una duración total de 574 horas y con prácticas incluidas en empresas del sector.

El programa formativo capacitará a los alumnos para desenvolverse en distintos ámbitos de la atención al público, desde la gestión de reclamaciones hasta la atención presencial y digital, pasando por aspectos clave como la protección del consumidor o las estrategias de fidelización. Se trata de un perfil cada vez más demandado en sectores como el comercio, los servicios o la administración, con un enfoque práctico orientado a la inserción laboral.

Noticias relacionadas

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

La iniciativa incluye formación gratuita, beca de asistencia y prácticas profesionales, facilitando así el acceso a una cualificación completa. Las plazas son limitadas y las inscripciones ya están abiertas a través del formulario habilitado por el Ayuntamiento de Oviedo, dentro de un proyecto que busca mejorar la empleabilidad y reforzar las oportunidades laborales en el barrio de La Corredoria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La guerra de Irán golpea al aeropuerto de Asturias: ya hay al menos un vuelo cancelado
  2. Fallece calcinado Baldomero Argüelles, exdelegado de Defensa, mientras realizaba una quema en una finca de Grado
  3. Arranca la nueva vida del edificio de Minas en Oviedo: ochenta trabajadores de la Universidad se instalarán después de Semana Santa
  4. Bob Esponja, la receta para que los niños aprendan a hacer una resucitación cardiopulmonar en Piedras Blancas: 'Hay que adaptarse para que les sea más fácil
  5. El último palacio del centro de Oviedo, que despertó el interés de Melendi y Cristiano Ronaldo, vendido por 2,3 millones
  6. Oviedo abarrota San Juan el Real para despedir entre lágrimas a Bernardo Gutiérrez: 'Era un icono del comercio de toda Asturias
  7. Fallece a los 78 años Bernardo Gutiérrez, comerciante histórico de Oviedo que vistió a generaciones de asturianos
  8. Aparatoso accidente en Mieres: herida una mujer tras ser atropellada en pleno centro de la ciudad

Oportunidad en La Corredoria: curso gratuito de atención al cliente con prácticas en empresas del sector

Oportunidad en La Corredoria: curso gratuito de atención al cliente con prácticas en empresas del sector

La seguridad, el precio de la vivienda y los salarios, atractivos para los nuevos vecinos de Langreo, "aquí hay oportunidades"

La seguridad, el precio de la vivienda y los salarios, atractivos para los nuevos vecinos de Langreo, "aquí hay oportunidades"

El Principado flexibiliza sus ayudas al retorno para acoger a los nuevos asturianos de la “ley de nietos”

El Principado flexibiliza sus ayudas al retorno para acoger a los nuevos asturianos de la “ley de nietos”

El piloñés Diego Menéndez batió su propio récord en la XXI Subida al Picu Pienzu

El piloñés Diego Menéndez batió su propio récord en la XXI Subida al Picu Pienzu

El POEX de Gijón cierra su séptima edición "renovado y fortalecido" con más de 2.000 asistentes

El POEX de Gijón cierra su séptima edición "renovado y fortalecido" con más de 2.000 asistentes

El número de visitantes de las bibliotecas de Avilés aumenta de nuevo hasta superar los 315.000

El número de visitantes de las bibliotecas de Avilés aumenta de nuevo hasta superar los 315.000

Así podrán transformar los asturianos la basura orgánica en fertilizantes para utilizar huertos y jardines

Así podrán transformar los asturianos la basura orgánica en fertilizantes para utilizar huertos y jardines

Una empresa ligada a la Nebrija rehabilitará el número 71 de la calle Rivero: 15 viviendas, pisos turísticos y oficina

Una empresa ligada a la Nebrija rehabilitará el número 71 de la calle Rivero: 15 viviendas, pisos turísticos y oficina
Tracking Pixel Contents