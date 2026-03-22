Oportunidad en La Corredoria: curso gratuito de atención al cliente con prácticas en empresas del sector
Permitirá a los participantes obtener un Certificado de Profesionalidad de nivel 3 y tiene una duración total de 574 horas
El Centro de Formación Ocupacional de La Corredoria, en Oviedo, oferta un nuevo curso de "Atención al cliente, consumidor y usuario", dirigido exclusivamente a personas desempleadas. Esta formación, enmarcada en el proyecto Oviedo Notum y cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), permitirá a los participantes obtener un Certificado de Profesionalidad de nivel 3, con una duración total de 574 horas y con prácticas incluidas en empresas del sector.
El programa formativo capacitará a los alumnos para desenvolverse en distintos ámbitos de la atención al público, desde la gestión de reclamaciones hasta la atención presencial y digital, pasando por aspectos clave como la protección del consumidor o las estrategias de fidelización. Se trata de un perfil cada vez más demandado en sectores como el comercio, los servicios o la administración, con un enfoque práctico orientado a la inserción laboral.
La iniciativa incluye formación gratuita, beca de asistencia y prácticas profesionales, facilitando así el acceso a una cualificación completa. Las plazas son limitadas y las inscripciones ya están abiertas a través del formulario habilitado por el Ayuntamiento de Oviedo, dentro de un proyecto que busca mejorar la empleabilidad y reforzar las oportunidades laborales en el barrio de La Corredoria.
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