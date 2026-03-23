El Club Rítmica La Corredoria sigue en recha: tres oros, dos platas y un bronce en un torneo nacional celebrado en Gijón

El Club Rítmica La Corredoria volvió a dejar en buen lugar el nombre del barrio más populoso de Oviedo este fin de semana en Gijón, escenario del XXIV Torneo Nacional Club Deportivo Stroke, donde sus gimnastas firmaron una actuación de gran nivel que confirma la progresión de la entidad ovetense.

El nombre propio de la jornada fue el de Itziar Ordóñez, que brilló con luz propia tras lograr el oro en aro, la plata en mazas y el bronce en pelota, resultados que le permitieron proclamarse campeona en la clasificación general. Su destacada actuación se vio además reconocida con el título de Miss Torneo, un galardón que premia no solo el rendimiento deportivo, sino también la presencia sobre el tapiz.

También sobresalió Gabriel Vigil, que protagonizó una competición muy completa al hacerse con el oro en pelota, lograr la quinta posición en cinta y subir al segundo cajón del podio en la general, evidenciando un gran estado de forma. Por su parte, Daniela Cao firmó una meritoria quinta posición, mientras que Alba Rueda completó la participación del club, sumando experiencia en una cita de alto nivel competitivo.

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Desde la entidad valoran muy positivamente el rendimiento de sus gimnastas, destacando "el trabajo, la constancia y la ilusión que hay detrás de cada resultado". El club continúa así consolidando su crecimiento en la gimnasia rítmica y ya fija su mirada en su próximo compromiso: el Control de la Copa Asturias, que se celebrará el domingo 29 de marzo en el Palacio de los Deportes Adolfo Suárez de Gijón.