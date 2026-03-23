La puesta en marcha del IES Margarita Salas: Un reto «complejo, pero ilusionante»

El IES Margarita Salas de La Corredoria afronta su primer curso abierto con 473 alumnos en sus aulas y la previsión de que ya para 2026/2027 la matrícula se incremente con cien nuevos estudiantes. El segundo centro de un barrio que sigue creciendo en población se puso en marcha seis meses atrás con un claustro formado por 60 profesores, de los que el 45% provienen del primer instituto que se abrió en la zona. Del IES de La Corredoria llegaron las cinco profesoras que forman el equipo directivo, que están inmersas, asegura la directora, Silvia Menéndez, en un «reto complejo, pero ilusionante» como es la apertura de un nuevo centro, que se realizó, además, de forma excepcional, con todas las etapas educativas.

«Tenemos muchas ideas y necesitamos tiempo para llevarlas a cabo», comenta, tras resaltar que «los centros somos las personas». Tanto profesores como alumnos llegaron el pasado 9 de septiembre a un IES nuevo, un lienzo en blanco, y ya lo han convertido en su centro «arrimando el hombro todos». Ahora, están estudiando nuevas opciones para los recreos y una de las que se han puesto sobre la mesa, tras preguntar a los estudiantes, es la de instalar mesas de ping pong.

Por la izquierda, Tatiana Rodríguez, Covadonga Lorenzo, Silvia Menéndez, Alicia de la Hera y Elena Rodríguez, que integran el equipo directivo. / Juan Plaza

Al trabajo que supone la puesta en funcionamiento del IES Margarita Salas, un gran centro con una superficie construida de 10.000 metros cuadrados, se unirá en breve otra tarea extra, ya que será la primera vez que en el centro se gestionarán las preinscripciones y matrículas para el próximo curso. En el anterior fue el instituto La Corredoria el que desarrolló la labor.

La científica valdesana Margarita Salas está muy presente en el centro que lleva su nombre. Algunas de sus frases, como «lo importante es no tener arrugas en el cerebro», y su biografía se han plasmado en varias de las aulas, en los cristales que separan estas dependencias de los pasillos. También se han reflejado en braille y en morse.

Una de las clases, con cristales que dan al pasillo. / Juan Plaza

En el equipo directivo -conformado por Tatiana Rodríguez, que es la jefa de estudios principal; Covadonga Lorenzo, que ejerce de secretaria, y Alicia de la Hera y Elena Rodríguez, jefas de estudios adjuntas, con Silvia Menéndez al frente- hay mayoría de perfiles científicos. Para todas ellas es su primera experiencia en tareas directivas y es «un reto», que les está dando «satisfacciones» resaltan. «Contamos con claustro muy bueno», manifiestan.

En el IES de la calle Media Legua, con 60 profesores, tres ordenanzas y dos administrativos, el aula sur se ha destinado a Secundaria y la norte a Bachillerato. El 80% del alumnado matriculado cursa ESO, con cuatro clases por curso de 1.º a 3.º y tres en 4.º. En Bachillerato, hay tres clases de 1.º. El último curso, 2.º, es el que tiene un menor número de estudiantes, con veinte.

Alumnos en el aula de Plástica. / Juan Plaza

En su mayor parte, los alumnos proceden del otro instituto del barrio, que, con la apertura de este, superó la saturación de los últimos años, que había obligado a instalar barracones para dar clase. Llegó a recibir a más de 1.100 estudiantes cuando había sido diseñado para 600.

El centro cuenta con un polideportivo «espectacular», de 1.200 metros cuadrados y con gradas con capacidad para 240 personas. Una instalación diseñada para poder ser utilizada fuera del horario lectivo, por lo que dispone de acceso independiente. A unos metros, el gimnasio, con una superficie de 400 metros cuadrados.

El laboratorio. / Juan Plaza

En el moderno edificio, se diseñaron espacios de aprendizaje polivalente diseñados en consonancia con la línea que propone el educador británico David Thornburg, aunque la ocupación del centro irá marcando su uso. Sí se precisa, ya que se estima que al IES Margarita Salas podrían llegar a asistir 640 alumnos, algunas salas como el «atelier», espacio vinculado a la creación artística, serán convertidas en aulas ordinarias.

El IES Margarita Salas cuenta con superaulas, clases que se pueden ampliar o reducir con tabiques móviles en función del número de alumnos que las utilicen en cada momento. «Los espacios tienen que ser polivalentes», señaló la directora del centro educativo. El equipamiento de La Corredoria tiene un amplio laboratorio completamente equipado, una biblioteca para la que se van a adquirir más fondos bibliográficos y sistema de megafonía. A la entrada, a la izquierda, las gradas del espacio denominado «fuego de campamento», donde se realizan actividades.

Estudiantes en una clase de Educación Física en el polideportivo. / Juan Plaza

Tras este primer año en funcionamiento, seguirá creciendo la matrícula. La Corredoria es un distrito único y a los dos institutos optan los alumnos que terminan sus estudios en los tres colegios del barrio: La Corredoria, Poeta Ángel González y Carmen Ruiz-Tilve.

Frente a la apertura progresiva de los últimos centros que abrieron sus puertas en Asturias, como los de La Fresneda y La Florida, en el IES Margarita Salas se optó, ante las peticiones de las familias, por empezar con los seis cursos, los cuatro de ESO y los dos de Bachillerato.

El edificio, construido en una parcela de titularidad municipal, está compuesto por tres grandes bloques conectados entre sí con cinco niveles dispuestos para compensar el desnivel de los terrenos. Su construcción costó 18 millones de euros y concluyó tras una década de reivindicaciones y tres intentos de licitación fallidos.