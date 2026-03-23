Los resultados del fin de semana en La Corredoria: Un colista que da mucha guerra y una goleada con autoridad

Los buenos resultados siguen de moda en el barrio más populoso de Oviedo. Después de su enfrentamiento la semana pasada, La Corredoria y el Oviedo City cosecharon dos victorias que siguen acercándoles a sus objetivos. El club que porta el nombre del barrio sufrió en el campo del colista, mientras que los celestes regresaron al Díaz Vega con una goleada. Por su parte, la Unión Deportiva Prados San Julián descansó y disfruta del parón sin ninguna preocupación clasificatoria.

Después de la victoria en el derbi del barrio, la SDCR La Corredoria visitaba al Rosal, recién descendido y colista. El farolillo rojo mostró una versión muy combativa y el resultado estuvo ajustado hasta el final. Los locales se adelantaron en el minuto 3, pero los goles de Jaime Ramos y Héctor Manuel le dieron la vuelta al encuentro en menos de un cuarto de hora. El 1-2 se mantuvo hasta el final, con ocasiones para ambos conjuntos. Otros tres puntos para el equipo de Toni Candano, que tiene cada vez más cerca la clasificación matemática para el play-off.

El Oviedo City se repuso de la derrota en el derbi con una goleada (4-0) al Club Atlético de la Florida. El conjunto celeste volvía a competir en el Díaz Vega tras las obras en la iluminación y firmó un partido contundente ante su perseguidor. Un doblete de Giancarlo, junto a los goles de Quintanilla y Alejandro Cequier (en el descuento), decidieron un encuentro bronco, con diez amarillas y una expulsión. Los tres puntos les dejan a ocho del play-off y con una racha de doce puntos de los últimos quince.

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La Unión Deportiva Prados San Julián vivió un fin de semana mucho más tranquilo. El conjunto blanquinegro confirmó la salvación la semana pasada en La Toba (Avilés) y ahora disfruta del parón de la Tercera Federación Femenina con total tranquilidad. No volverán a jugar en el Díaz Vega hasta el 19 de abril y cerrarán la temporada en la Escuela de Fútbol de Mareo ante un Real Sporting de Gijón "B" que tampoco se juega nada en las dos últimas jornadas.