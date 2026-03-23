Los vecinos de La Corredoria estallan por el colapso de una calle de apenas 200 metros

Las quejas vecinales vuelven a poner el foco en los problemas de movilidad en La Corredoria, especialmente en el entorno de la calle Jardín. Residentes de la zona denuncian que esta vía, de apenas 200 metros, se ha transformado en un paso obligado para miles de vehículos a diario, una situación que consideran completamente desproporcionada para sus características.

Según relatan, se trata de una calle con un firme “irregular” y claramente “pequeña” para soportar el volumen de tráfico actual. Los vecinos aseguran que la vía ha terminado funcionando como una auténtica circunvalación improvisada. Por ella discurre no solo el tráfico interno del barrio, sino también vehículos procedentes de La Corredoria Alta —una de las zonas más pobladas de Oviedo— y de otros núcleos como Villaperez o La Granja. A esto se suma la actividad propia de la calle, donde se ubican un concesionario de coches de segunda mano y una autoescuela, lo que genera un constante trasiego de vehículos.

La situación, explican, se agravó por decisiones urbanísticas que califican de “cabezonerías” y aseguran que resultan "difíciles de entender". En concreto, señalan al cierre del antiguo enlace con la AS-II como uno de los factores clave que ha desviado el tráfico hacia esta calle. Recuerdan además que en el pasado mes de enero se anunció un informe encargado a una empresa externa, pero denuncian que “no se sabe nada” de sus conclusiones.

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Mientras tanto, la realidad diaria en la calle Jardín sigue siendo, en palabras de los propios vecinos, “insoportable”. Denuncian que la vía desemboca además en la carretera general a escasos 50 metros de un semáforo, lo que genera retenciones constantes. A la espera de las conclusiones del estudio, los residentes insisten en la necesidad de actuar "cuanto antes" para poner fin a una situación que consideran ya "límite".