Los alumnos del IES Margarita Salas de La Corredoria "se cuelan" en los ensayos de ópera del Campoamor
El centro organizó esta actividad para ampliar la formación cultural del alumnado permitiéndoles conocer de primer mano los entresijos del teatro lírico
El alumnado del IES Margarita Salas, en el barrio ovetense de La Corredoria, participó la semana pasada en una salida educativa al Teatro Campoamor para asistir a los ensayos de la ópera "El gitano por amor", segundo título del XXXIII Festival de Teatro Lírico Español. Acompañados por la profesora de Música, Eva García Fernández, los estudiantes pudieron conocer de primera mano el proceso previo a la puesta en escena de una producción lírica.
La obra, con música y libreto de Manuel García (1775-1832), está inspirada en "La gitanilla" de Miguel de Cervantes y supone una aproximación al género de la ópera bufa. Durante la visita, los alumnos tuvieron la oportunidad de observar el trabajo de cantantes, músicos y equipo técnico, acercándose así a una disciplina artística que habitualmente conocen solo desde el patio de butacas.
El director de escena, Emilio Sagi, explicó durante los ensayos algunos de los cambios realizados en la partitura para adaptar la dramaturgia al público actual, subrayando la complejidad y el atractivo de la obra. La experiencia, valorada muy positivamente por el centro, permitió al alumnado ampliar su formación cultural y comprender mejor los entresijos del teatro lírico.
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