El Ayuntamiento de Oviedo adjudica la reforma de la pista de hockey de La Corredoria
Los trabajos correrán a cargo de la empresa Construcciones Martínez Monasterio y el inicio de las obras está previsto en un plazo aproximado de un mes
Las obras de reforma y ampliación del polideportivo de La Corredoria ya tienen adjudicatario. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó el pasado lunes la ejecución de los trabajos, que correrán a cargo de Construcciones Martínez Monasterio, S.L., por un importe de 1.788.300 euros, IVA no incluido (2.163.843 euros con IVA), con una ampliación del plazo de garantía de dos años y una reducción del plazo de ejecución en 40 días naturales. El inicio de las obras está previsto en un plazo aproximado de un mes.
Se trata de una de las actuaciones más esperadas por los vecinos del barrio, que llevan años reclamando una mejora integral de unas instalaciones que se han quedado obsoletas. No en vano, el proyecto forma parte de los compromisos electorales del alcalde, Alfredo Canteli, y ha sido una de las principales apuestas de la concejala de Deportes, Conchita Méndez. Se trata, además, de una actuación impulsada por la concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta.
El plan contempla una intervención profunda sobre el equipamiento. Entre las principales actuaciones figura la ampliación del terreno de juego para adaptarlo a los estándares nacionales, lo que permitirá acoger competiciones de mayor nivel. Asimismo, se procederá al cierre completo de las instalaciones para solucionar los problemas de filtraciones de agua que vienen afectando al recinto desde hace años.
Otro de los aspectos destacados será el incremento del aforo hasta los 255 asientos, mejorando así la capacidad para acoger público. A ello se suma la construcción de cuatro vestuarios, lo que permitirá duplicar la capacidad de usuarios, además de habilitar un aseo para el público y un vestuario específico para la escuela de tenis.
Las mejoras no se quedarán ahí. El proyecto incluye también la creación de dos nuevas canchas deportivas, una de pádel y otra de tenis, ampliando la oferta para los usuarios. En términos de eficiencia energética, tanto la nueva cubierta como las fachadas del edificio serán traslúcidas, favoreciendo el aprovechamiento de la luz natural.
El Club Patín de La Corredoria será uno de los grandes beneficiados por esta actuación. La entidad llevaba más de quince años esperando una reforma que permita el desarrollo de su actividad en condiciones adecuadas. En la actualidad, la pista solo permite la celebración de partidos oficiales hasta categoría alevín, lo que obliga a muchos jóvenes a abandonar el club al crecer. Además, la escasez de vestuarios, con solo uno disponible, complica la organización de equipos mixtos.
Con esta intervención, el Ayuntamiento busca dar respuesta a una demanda histórica del barrio y dotar a La Corredoria de unas instalaciones deportivas modernas, funcionales y acordes a las necesidades actuales.
- La Guardia Civil revisará las guanteras y retirará el carnet de conducir a quienes lleven este objeto prohibido
- Multado un motorista con 100 euros por bajarse de la moto echar gasolina, con un precio encarecido, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Abre en Oviedo la primera panadería-cafetería: bollería artesanal, hogazas de masa madre y café para llevar
- Caen dos narcos asturianos en Portugal con un arsenal de fusiles Kalashnikov y 1.500 kilos de cocaína
- La nueva zona de moda para vivir en Asturias que se ha convertido en un barrio de Oviedo y Gijón: seguridad, salarios y vivienda barata como atractivos
- Matan a tiros a un exjugador del Marino de Luanco tras una riña en una discoteca
- Una vaqueirada como ninguna: el alto de Aristébano acogerá, por primera vez en la historia, dos bodas civiles simultáneas
- Fallece el abogado gijonés Carlos González Valdeón a los 50 años: 'Era muy buena persona