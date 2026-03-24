El Ayuntamiento de Oviedo adjudica la reforma de la pista de hockey de La Corredoria

Las obras de reforma y ampliación del polideportivo de La Corredoria ya tienen adjudicatario. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó el pasado lunes la ejecución de los trabajos, que correrán a cargo de Construcciones Martínez Monasterio, S.L., por un importe de 1.788.300 euros, IVA no incluido (2.163.843 euros con IVA), con una ampliación del plazo de garantía de dos años y una reducción del plazo de ejecución en 40 días naturales. El inicio de las obras está previsto en un plazo aproximado de un mes.

Se trata de una de las actuaciones más esperadas por los vecinos del barrio, que llevan años reclamando una mejora integral de unas instalaciones que se han quedado obsoletas. No en vano, el proyecto forma parte de los compromisos electorales del alcalde, Alfredo Canteli, y ha sido una de las principales apuestas de la concejala de Deportes, Conchita Méndez. Se trata, además, de una actuación impulsada por la concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta.

El plan contempla una intervención profunda sobre el equipamiento. Entre las principales actuaciones figura la ampliación del terreno de juego para adaptarlo a los estándares nacionales, lo que permitirá acoger competiciones de mayor nivel. Asimismo, se procederá al cierre completo de las instalaciones para solucionar los problemas de filtraciones de agua que vienen afectando al recinto desde hace años.

Otro de los aspectos destacados será el incremento del aforo hasta los 255 asientos, mejorando así la capacidad para acoger público. A ello se suma la construcción de cuatro vestuarios, lo que permitirá duplicar la capacidad de usuarios, además de habilitar un aseo para el público y un vestuario específico para la escuela de tenis.

Las mejoras no se quedarán ahí. El proyecto incluye también la creación de dos nuevas canchas deportivas, una de pádel y otra de tenis, ampliando la oferta para los usuarios. En términos de eficiencia energética, tanto la nueva cubierta como las fachadas del edificio serán traslúcidas, favoreciendo el aprovechamiento de la luz natural.

El Club Patín de La Corredoria será uno de los grandes beneficiados por esta actuación. La entidad llevaba más de quince años esperando una reforma que permita el desarrollo de su actividad en condiciones adecuadas. En la actualidad, la pista solo permite la celebración de partidos oficiales hasta categoría alevín, lo que obliga a muchos jóvenes a abandonar el club al crecer. Además, la escasez de vestuarios, con solo uno disponible, complica la organización de equipos mixtos.

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Con esta intervención, el Ayuntamiento busca dar respuesta a una demanda histórica del barrio y dotar a La Corredoria de unas instalaciones deportivas modernas, funcionales y acordes a las necesidades actuales.