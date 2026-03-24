Programa completo de Semana Santa en La Corredoria: fechas y horarios de la parroquia de San Juan Bautista

La Semana Santa ya tiene horario en el barrio más populoso de Oviedo. La parroquia de San Juan Bautista, situada en La Corredoria, hizo público, el pasado lunes, su programa de celebraciones para los días centrales del calendario litúrgico, con una propuesta pensada para facilitar la participación de los fieles del distrito.

El Domingo de Ramos abrirá los actos con dos citas destacadas: a las 11.30 horas, una celebración orientada a familias con niños, especialmente a los grupos de catequesis, y a las 12.30 horas, la misa mayor. Desde la parroquia recuerdan además que en la misa vespertina del sábado previo también se realizará la bendición de ramos, ampliando así las opciones para los asistentes.

El Jueves Santo, la celebración tendrá lugar a las 19.00 horas y, a continuación, el templo permanecerá abierto durante una hora para la oración y la reflexión personal, en un ambiente de recogimiento. Por su parte, el Viernes Santo se desarrollarán los oficios y el tradicional Vía Crucis a las 12.00 horas, uno de los momentos más solemnes de la semana.

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El programa culminará el Sábado Santo con la Vigilia Pascual a las 19.00 horas, eje central de la liturgia cristiana, y se cerrará el Domingo de Resurrección con la misa mayor a las 12.30 horas. Un calendario que, un año más, busca reunir a la comunidad en torno a unas celebraciones marcadas por la tradición, la fe y la participación vecinal.