Alfalar organiza una jornada de juegos para despedir el trimestre en La Corredoria

El Centro Socioeducativo Alfalar organiza este miércoles una jornada comunitaria en el barrio ovetense de La Corredoria para despedir el trimestre antes del inicio de las vacaciones de Semana Santa. La propuesta, abierta a todas las edades, combina un paseo saludable por el entorno con dinámicas y juegos colectivos —dependiendo de la meteorología—, en una iniciativa que busca reforzar los lazos vecinales y promover hábitos de vida activos.

La actividad comenzará a las 16.00 horas en las instalaciones del propio centro y se prolongará hasta las 18.30. Desde la organización destacan el carácter participativo del encuentro, pensado para que familias, infancia y vecinos compartan un espacio de convivencia en un momento previo al parón escolar. “Es una oportunidad para disfrutar del barrio y cerrar esta etapa con buen ambiente”, señalan.

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Martes para las familias

Como antesala de esta cita, el pasado martes se celebró también en Alfalar un encuentro de familias bajo el lema “Nos cuidamos para poder cuidar”, centrado en el buen trato a la infancia. La sesión, que tuvo lugar a mediodía, sirvió para reflexionar y compartir experiencias.