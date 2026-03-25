La Oviedo Cup pone a prueba a La Corredoria: Sporting, Alavés, Eibar, Racing de Santander...

El sorteo celebrado el pasado lunes definió el camino de los equipos de la SDCR La Corredoria en una nueva edición de la Oviedo Cup, uno de los torneos de fútbol base más destacados del norte de España, que se disputará del 1 al 5 de abril en la capital asturiana. La cita reunirá a canteras de distintos puntos del país, convirtiéndose en un escaparate de nivel para los jóvenes futbolistas, que tendrán la oportunidad de medirse a rivales de entidad y contrastada tradición formativa.

El Alevín de La Corredoria afronta la fase previa con el objetivo claro de meterse entre los equipos que accedan al cuadro principal. Encuadrado junto al EF Jin y el CD Grujoan B, el conjunto ovetense deberá firmar una fase sólida en un formato sin margen de error. De lograr la clasificación, los de La Corredoria quedarían encuadrados en el Grupo D de la fase final, donde ya esperan rivales de mayor entidad como el AD Alcorcón B, el ADU Carrascal C, el EF Puebla, el Juventud Estadio y el Real Racing Club.

Por su parte, el Infantil afronta la competición con ilusión tras quedar encuadrado en el Grupo L. Los chavales del barrio más populoso de la capital del Principado se medirán a conjuntos de entidad como el ACD Alcava, el Centro Asturiano, Las Rozas CF y, nuevamente, el Real Racing Club.

Un escalón más de exigencia tendrá el Cadete, que quedó encuadrado en el Grupo C, uno de los más potentes del torneo, con todos sus rivales procedentes de fuera de Asturias. El conjunto ovetense se verá las caras con el AD Alcorcón, el Betis CF Valladolid, el CF Fénix Alicante y la SD Eibar, destacando especialmente la presencia del conjunto armero, una de las canteras más reconocidas del panorama nacional. Una oportunidad de crecimiento competitivo ante clubes de diferentes comunidades.

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Cerrará la participación el Juvenil, que deberá ganarse el acceso al cuadro principal en la fase previa, en un duelo directo frente a La Fresneda. En caso de superar ese primer obstáculo, los ovetenses quedarían encuadrados en el Grupo D de la fase final, donde ya aguardan rivales de nivel como el Deportivo Alavés, el Madrid Prime AC, el Palencia AC Blue o el RSG International. Un desafío de altura que pondría el broche a la presencia de la cantera de La Corredoria en un torneo marcado por la exigencia.