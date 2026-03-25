Un plan diferente en La Corredoria: aprende a hacer torrijas como un profesional totalmente gratis

El aroma a canela y miel tomará el Centro Social El Cortijo este jueves con una propuesta que mira de lleno a la tradición más dulce de la Semana Santa. El equipamiento municipal de La Corredoria acogerá el próximo 26 de marzo, a las 19.00 horas, una masterclass gastronómica centrada en la elaboración de torrijas, uno de los postres más emblemáticos de estas fechas.

La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Oviedo a través de la red de Centros Sociales, será gratuita y con entrada libre hasta completar aforo. Durante la sesión, las personas asistentes podrán conocer de primera mano cómo preparar torrijas flambeadas y caramelizadas, una versión que combina la receta tradicional con un toque más actual.

La clase se desarrollará con un enfoque práctico y accesible, explicando paso a paso el proceso de elaboración, desde la selección de ingredientes hasta los detalles finales que marcan la diferencia en textura y sabor. El objetivo es que cualquier participante, independientemente de su nivel en cocina, pueda reproducir la receta en casa con éxito.

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Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento continúa apostando por dinamizar la vida de los barrios a través de propuestas formativas y culturales que fomentan la participación vecinal. La masterclass se enmarca en la programación habitual del centro social El Cortijo, consolidado como un espacio de encuentro y aprendizaje compartido para la ciudadanía.