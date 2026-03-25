Un plan diferente en La Corredoria: aprende a hacer torrijas como un profesional totalmente gratis
La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Oviedo a través de la red de Centros Sociales, contará con entrada libre hasta completar aforo
El aroma a canela y miel tomará el Centro Social El Cortijo este jueves con una propuesta que mira de lleno a la tradición más dulce de la Semana Santa. El equipamiento municipal de La Corredoria acogerá el próximo 26 de marzo, a las 19.00 horas, una masterclass gastronómica centrada en la elaboración de torrijas, uno de los postres más emblemáticos de estas fechas.
La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Oviedo a través de la red de Centros Sociales, será gratuita y con entrada libre hasta completar aforo. Durante la sesión, las personas asistentes podrán conocer de primera mano cómo preparar torrijas flambeadas y caramelizadas, una versión que combina la receta tradicional con un toque más actual.
La clase se desarrollará con un enfoque práctico y accesible, explicando paso a paso el proceso de elaboración, desde la selección de ingredientes hasta los detalles finales que marcan la diferencia en textura y sabor. El objetivo es que cualquier participante, independientemente de su nivel en cocina, pueda reproducir la receta en casa con éxito.
Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento continúa apostando por dinamizar la vida de los barrios a través de propuestas formativas y culturales que fomentan la participación vecinal. La masterclass se enmarca en la programación habitual del centro social El Cortijo, consolidado como un espacio de encuentro y aprendizaje compartido para la ciudadanía.
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