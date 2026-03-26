El Bádminton Oviedo afronta el play-off con el Corredoria Arena como fortaleza

El Club Bádminton Oviedo cumplió con su parte y cerró la fase regular de la División de Honor con una victoria sólida ante San Fernando Valencia (5-2) en el Corredoria Arena, un resultado que le permite amarrar la segunda plaza del Grupo A y meterse de lleno en la lucha por el título. El conjunto ovetense, arropado por su público, mostró desde el inicio una versión seria y competitiva, consciente de lo que había en juego en esta última jornada. El triunfo, además de reforzar su candidatura, confirma la fortaleza del equipo en casa, donde ha construido buena parte de su éxito esta temporada.

El encuentro quedó bien encarrilado desde los primeros compases, con los puntos logrados en el dobles mixto y el dobles femenino, que dieron tranquilidad al cuadro local. A partir de ahí, Oviedo supo gestionar la ventaja y rematar el trabajo en los individuales, donde Yeily Ortiz, Iván Torre y Laura Álvarez no fallaron para sellar el triunfo definitivo. Más allá del marcador, el equipo dejó sensaciones muy positivas que buscará repetir en la fase decisiva del campeonato.

Con esta victoria, el Oviedo ya mira al play-off por el título, donde se medirá a Puertas Padilla Cartagena, líder del Grupo B, en unas semifinales de máxima exigencia. El Corredoria Arena volverá a ser un factor clave para un equipo que sueña con dar un paso más en la competición y pelear por el campeonato. La afición ovetense, que ha respondido durante toda la temporada, tendrá ahora la oportunidad de empujar a los suyos en una cita de máximo nivel.

Noticias relacionadas

El otro lado del cuadro

En el otro lado del cuadro, la segunda semifinal enfrentará a Recreativo IES La Orden, campeón del Grupo A, con Ravachol Pontevedra, segundo del Grupo B, en un duelo igualmente igualado. De estos dos cruces saldrán los finalistas, por lo que el rival del Oviedo en una hipotética final sería el vencedor de ese enfrentamiento entre onubenses y gallegos. Así, el camino hacia el título queda completamente definido, con los cuatro mejores equipos de la fase regular disputándose el trono en un desenlace que se presenta muy competido.