La Coral La Corredoria se sube al escenario del III Encuentro de Música Sacra y Religiosa de Oviedo
La agrupación del barrio actuará este jueves a partir de las 20.15 horas en la iglesia de San Francisco de Asís y estará acompañada por el Coro San Javier
La Coral La Corredoria, dirigida por Carlos Esteban, será una de las protagonistas de la jornada del jueves 26 dentro del III Encuentro Coral de Música Sacra y Religiosa de Oviedo, en una cita que tendrá lugar a partir de las 20.15 horas en la iglesia de San Francisco de Asís. La formación, que en los últimos meses había hecho un llamamiento para incorporar nuevas voces y reforzar su plantilla, afronta esta actuación como una oportunidad para consolidar su crecimiento y mostrar el trabajo realizado en esta nueva etapa.
En ese mismo concierto participará el Coro San Javier, bajo la dirección de José Miguel Lamalfa, en una velada que reunirá dos propuestas corales con trayectorias y estilos complementarios. La programación del encuentro, impulsado por la Concejalía de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo en colaboración con la Federación de Coros de Asturias (FECORA), continúa así ofreciendo una cuidada selección de agrupaciones que llena los distintos templos de la ciudad a lo largo de la semana previa a Semana Santa.
El ciclo afrontará su recta final el viernes 27, a las 19.30 horas, en la iglesia de San Tirso el Real, con las actuaciones de Muyeres de San Esteban de Les Cruces, dirigidas por Rebeca Velasco, y la Capilla Musical Palacio de Meres, bajo la batuta de Miguel Quintana. El broche llegará el sábado 28, a las 20.00 horas, en San Juan el Real, donde el Coro Reconquista y el Grupo de Cámara Basílica de San Juan, ambos dirigidos por Ángel Gallego, pondrán el cierre a esta tercera edición de un encuentro que vuelve a situar la música sacra y coral en el centro de la vida cultural ovetense.
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