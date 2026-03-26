El parque infantil de la plaza del Conceyín de La Corredoria tendrá que esperar

Los vecinos de La Corredoria manifestaron, en los últimos días, su preocupación por el mal estado del cierre del parque de juegos infantil de la plaza del Conceyín a través de redes sociales. La que en su día fue el área para niños más grande de la ciudad presenta ahora un evidente deterioro. Los residentes denuncian que los barrotes están oxidados y que, debido al desgaste, se han generado agujeros que suponen un riesgo para los menores. De hecho, aseguran que incluso algún niño ya ha sufrido rasguños al entrar en contacto con la estructura.

En el barrio, además, ya se han llevado a cabo recientemente actuaciones de mejora en otros espacios, como el parque infantil y el campo de fútbol ocho de La Carisa, que fueron objeto de trabajos de mantenimiento dentro de un plan de empleo impulsado por la Concejalía de Economía. En este contexto, la alcaldesa de barrio, Maite Orozco, ha puesto ya en conocimiento de los técnicos de la Concejalía de Parques y Jardines el deterioro del cierre del parque de la plaza del Conceyín, con el objetivo de que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto. No obstante, por el momento, la intervención permanece en stand-by a la espera de una actuación concreta.

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Aprovechando esta coyuntura, los residentes de La Carisa también han querido poner sobre la mesa otras demandas del barrio, como la necesidad de acometer mejoras en el parque de Tampa. En concreto, reclaman un aumento del número de columpios ante la elevada afluencia de niños que acuden diariamente a esta zona de juegos, con el fin de garantizar un uso más seguro de las instalaciones.