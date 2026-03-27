La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria se va de excursión a Covadonga en abril
La iniciativa, abierta tanto a socias como a no socias, tendrá un coste de 55 euros para las integrantes del grupo y 60 euros para el resto de participantes
La Asociación Libre de Mujeres de La Corredoria impulsa una nueva propuesta de convivencia para el barrio. Se trata de una excursión a Covadonga, programada para el domingo 26 de abril, con salida a las 9.00 horas desde Cuatro Caños. La iniciativa, abierta tanto a socias como a no socias, tendrá un coste de 55 euros para las integrantes de la asociación y 60 euros para el resto de participantes.
El itinerario incluye una parada en el mercado de Cangas de Onís y una posterior visita al entorno de Covadonga, uno de los puntos más representativos del Principado. Además, las asistentes disfrutarán de una comida en la finca Villa María, del grupo El Campanu, en Cangas de Onís. La organización también contempla, si las condiciones meteorológicas lo permiten, un paseo por Ribadesella antes del regreso.
Desde la asociación destacan el carácter abierto de la actividad y animan a la participación de las vecinas de La Corredoria. Las inscripciones podrán formalizarse en el Centro Social El Cortijo los días 26 y 31 de marzo y 7, 9, 14, 16 y 21 de abril, en horario de 18.00 a 19.00 horas, hasta completar el aforo disponible.
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