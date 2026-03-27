La delegación de AFESA en La Corredoria destaca el legado de Carmen Carro
Desde la asociación se expresó públicamente el agradecimiento por su contribución a la mejora de la calidad de vida de muchas personas, en un homenaje en el que también se tuvo muy presente a Isaac López del Centro de Rehabilitación Psicosocial de San Lázaro
La delegación de la Asociación de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental en Oviedo, situada en el barrio de La Corredoria, participó el pasado martes en un emotivo acto de homenaje a la doctora Carmen Carro y al enfermero Isaac López, profesionales del Centro de Rehabilitación Psicosocial de San Lázaro y del Centro de Tratamiento Integral de La Corredoria, fallecidos en 2024.
El encuentro reunió a compañeros, usuarios y representantes de distintas entidades del ámbito sociosanitario, que quisieron rendir tributo a dos figuras "clave" en la atención a personas con problemas de salud mental.
Durante el acto, cargado de emoción y reconocimiento, se puso en valor la trayectoria profesional y humana de ambos, destacando su compromiso, dedicación y cercanía en el trabajo diario. Desde la asociación se expresó públicamente el agradecimiento por su contribución a la mejora de la calidad de vida de muchas personas, así como por su papel en el fortalecimiento del trabajo en red entre los recursos de rehabilitación psicosocial.
Como símbolo de vida y recuerdo, se llevó a cabo la plantación de un acebo, representando el legado que ambos profesionales dejan y que seguirá creciendo con el paso del tiempo. Alrededor del árbol, los asistentes compartieron recuerdos y palabras de agradecimiento, convirtiendo el homenaje en un espacio de reconocimiento colectivo dentro de la comunidad vinculada a la salud mental.
- Una lluvia sorpresa de fuegos artificiales abre el día del Centenario del Real Oviedo: así fue el acto de Fondo Norte en 25 puntos de la ciudad
- Alerta general de una agencia alimentaria del Gobierno por un conocido queso de supermercado con 'cuerpos extraños': afecta vecinos de Asturias
- Los Cosmen sitúan al CEO de Alsa, Paco Iglesias, a la cabeza de la matriz británica Mobico
- Novedades en la llegada de Quirón a Gijón: el gobierno local urge a la empresa formalizar la compra de las fincas de Cabueñes
- Herida una mujer tras una riña entre dueños de perros en el parque gijonés de El Lauredal
- Cierra el grupo de carbón de la central de Aboño, clave para el suministro eléctrico de la región durante 52 años
- Un futbolista del Avilés, en el radar de clubes de Primera y Segunda División para ficharle en verano
- Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, habla en exclusiva con LA NUEVA ESPAÑA en el centenario azul: 'Almada seguirá pase lo que pase; es la idea de Jesús y del Grupo y ya hemos hablado con él