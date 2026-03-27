La delegación de AFESA en La Corredoria destaca el legado de Carmen Carro

La delegación de la Asociación de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental en Oviedo, situada en el barrio de La Corredoria, participó el pasado martes en un emotivo acto de homenaje a la doctora Carmen Carro y al enfermero Isaac López, profesionales del Centro de Rehabilitación Psicosocial de San Lázaro y del Centro de Tratamiento Integral de La Corredoria, fallecidos en 2024.

El encuentro reunió a compañeros, usuarios y representantes de distintas entidades del ámbito sociosanitario, que quisieron rendir tributo a dos figuras "clave" en la atención a personas con problemas de salud mental.

Durante el acto, cargado de emoción y reconocimiento, se puso en valor la trayectoria profesional y humana de ambos, destacando su compromiso, dedicación y cercanía en el trabajo diario. Desde la asociación se expresó públicamente el agradecimiento por su contribución a la mejora de la calidad de vida de muchas personas, así como por su papel en el fortalecimiento del trabajo en red entre los recursos de rehabilitación psicosocial.

Noticias relacionadas

Como símbolo de vida y recuerdo, se llevó a cabo la plantación de un acebo, representando el legado que ambos profesionales dejan y que seguirá creciendo con el paso del tiempo. Alrededor del árbol, los asistentes compartieron recuerdos y palabras de agradecimiento, convirtiendo el homenaje en un espacio de reconocimiento colectivo dentro de la comunidad vinculada a la salud mental.