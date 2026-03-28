La Corredoria vuelve al Díaz Vega para verse las caras con uno de los "gallitos" de la categoría

Duelo de rachas en el Díaz Vega. La SDCR La Corredoria recibe a La Manjoya en un enfrentamiento directo por todo lo alto entre el tercer y cuarto clasificado, ambos inmersos en la pelea por el play off de ascenso. El encuentro se presenta clave, ya que el conjunto que logre la victoria dará un paso de gigante y comprará muchas papeletas para estar en la fase de ascenso al final de la temporada. Con dinámicas positivas y mucho en juego, el partido arrancará este domingo a las 16.00 horas y estará dirigido por el colegiado Steven David Sarango.

En el partido de ida, disputado en el campo de La Manjoya, los locales se impusieron por 4-2 en un duelo abierto y con alternativas, aunque marcado por las numerosas bajas con las que acudió entonces La Corredoria. Ahora, el conjunto del Díaz Vega afronta la cita con ánimo de revancha y con el goal average muy presente, consciente de la importancia que puede tener en una clasificación tan ajustada. Además, ambos equipos llegan en un gran momento en este 2026, firmando dinámicas muy positivas que elevan todavía más la expectación de este enfrentamiento directo.

En lo estadístico, el choque también refleja una igualdad máxima, con ambos conjuntos presentando números muy similares tanto en goles a favor como en goles en contra. En el bando visitante destaca la figura de Marcos Suárez, gran referencia ofensiva de La Manjoya, que suma ya 16 goles esta temporada y se sitúa como el segundo máximo goleador de la categoría.

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En cuanto a lo clasificatorio, una victoria de La Manjoya supondría apretar aún más la lucha, colocándose a tan solo tres puntos de la tercera plaza con el goal average a su favor. Por el contrario, si La Corredoria logra imponerse, daría un golpe casi definitivo, poniendo mucha tierra de por medio con sus perseguidores y dejando muy encaminada su presencia en el play-off de ascenso.