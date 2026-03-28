Chus Piedra lleva dos décadas siendo profesor de autoescuela, con más de mil carnés repartidos en La Corredoria: "Si no tienes vocación, te mueres dentro del coche"

Chus Piedra (Oviedo, 1965) lleva más de dos décadas siendo profesor de autoescuela, en ese tiempo, ayudó a más de un millar de vecinos de La Corredoria a sacarse el carné de conducir. Llegó al sector con 37 años tras una primera etapa como docente y, después de más de una década trabajando por cuenta ajena, fundó en 2015 su propio centro, hoy consolidado y con alta demanda. Vive un buen momento de actividad pero, con la jubilación en el horizonte, se preocupa por la falta de relevo generacional. "Si no tienes vocación, te mueres dentro del coche", asegura.

Aunque su vida profesional ha estado estrechamente vinculada a La Corredoria, Chus nació en el barrio ovetense de Ventanielles. Durante su juventud, en ningún momento contempló la posibilidad de dedicarse a la enseñanza de la conducción. De hecho, siendo un chaval, decidió hacer las maletas y marcharse a Madrid para estudiar Artes Gráficas. A su regreso a Asturias comenzó a trabajar como profesor, pero no terminó de convencerle. Buscando un cambio, en 2002 decidió dar un giro a su trayectoria y empezó a trabajar en una autoescuela.

Se incorporó al sector con 37 años y, como la mayoría de profesores, empezó siendo un empleado más de las decenas de autoescuelas que había en la ciudad. Tras más de una década ejerciendo por cuenta ajena, en 2015 decidió dar un paso al frente y emprender su propio proyecto. Eligió La Corredoria por la disponibilidad de locales en ese momento y bautizó la autoescuela con su propio nombre. "Al principio el objetivo era tener pocos gastos, estuve en otro local, pero me quedé con este porque era más céntrico y más económico", confiesa.

"He tenido alumnos de todas las generaciones. Aquí han pasado padres, hijos y hasta nietos. Al final, son ya casi 25 años como profesor y eso se nota. Aunque hayan estado en otras autoescuelas, te recuerdan, guardan una buena experiencia y acaban recomendándote", explica.

Los años al volante también han dejado un buen puñado de historias, en una profesión donde las anécdotas son casi el pan de cada día. Entre ellas, recuerda el caso de un alumno que superó las 300 clases y llegó a presentarse a 12 exámenes sin conseguir el permiso. Muy distinto es el recuerdo que conserva de una alumna de 72 años a la que formó recientemente, una experiencia que, destaca, le dejó una huella especial. "Es un gusto tratar con la gente mayor", apunta.

La experiencia le hace percibir un cambio en la actitud de los alumnos. "Antes había una mayor necesidad por sacarse el carné", explica, mientras que ahora muchos jóvenes se apuntan sin prisa y acaban posponiéndolo hasta que surge una urgencia. "Cuando llegan las prácticas de la facultad o una oportunidad laboral, entonces vienen con las prisas", señala. A ello se suma, en su opinión, una menor capacidad de atención. "No sé si es por las pantallas o por el uso constante del móvil, pero les cuesta más observar".

Buen presente y futuro incierto

En la actualidad, el negocio atraviesa un buen momento. La autoescuela expide entre 160 y 170 permisos al año, lo que eleva la cifra total a más de un millar desde su apertura, y cuenta con una lista de espera de tres meses. La actividad es intensa y obliga a jornadas amplias, empiezan a las siete de la mañana y no terminan hasta pasadas las ocho de la tarde.

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El futuro se presenta con incertidumbres. "Hay un auténtico problema de relevo", advierte. La falta de profesores, que ya se deja notar en todo el país, complica también la continuidad de negocios como el suyo. Con la jubilación cada vez más cerca, reconoce que encontrar a alguien que tome el testigo no será fácil. "Los que trabajan por cuenta ajena no quieren complicarse; están cómodos con su horario", explica, dejando en el aire qué ocurrirá cuando llegue el momento de disfrutar del retiro.