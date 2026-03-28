Los institutos de La Corredoria se echan al Camino de Santiago

Los estudiantes de La Corredoria se aficionan al senderismo. El alumnado de 4º de ESO que cursa Religión en el IES Margarita Salas, junto con el IES de La Corredoria, participó recientemente en una salida educativa por el Camino de Santiago del Norte. Esta iniciativa conjunta reunió a estudiantes de ambos centros y combinó actividad física, convivencia y acercamiento al patrimonio histórico. Durante dos jornadas, los participantes recorrieron distintas etapas del trazado jacobeo en el occidente de Asturias, concretamente en el entorno comprendido entre Navia y Tapia de Casariego.

El recorrido alternó tramos de bosque con la apertura a la costa cantábrica, en un itinerario que tuvo como uno de sus puntos destacados la playa de Anguileiro, en Tapia de Casariego, donde realizaron una parada. La actividad se desarrolló, además, bajo unas condiciones meteorológicas especialmente favorables, lo que facilitó el desarrollo de las etapas y contribuyó al buen ritmo del grupo.

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Más allá del componente académico, la salida tuvo un marcado carácter formativo en valores, favoreciendo la convivencia entre el alumnado. El buen ambiente y la implicación de los participantes marcaron el desarrollo de la actividad, que desde el centro valoran de forma muy positiva como complemento a la formación en el aula.