La Asociación de Mayores de La Corredoria descubre las joyas de la arqueología asturiana

Los veteranos del barrio se interesan por el patrimonio arqueológico del Principado. La Asociación de Mayores de La Corredoria participó en una visita al Museo Arqueológico de Asturias, en una actividad promovida por la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado (FAMPA), dentro del programa de salidas culturales que la entidad organiza a lo largo del año.

En esta ocasión, el colectivo contó con 20 plazas, que fueron adjudicadas por riguroso orden de inscripción entre sus socios, lo que volvió a evidenciar la alta participación en este tipo de propuestas. La jornada transcurrió en Oviedo, donde los asistentes pudieron acercarse a la historia de Asturias a través de las piezas que alberga el museo.

Desde la directiva de la organización manifiesta que la visita, guiada por personal del propio museo, resultó especialmente "amena" y "didáctica". Los participantes valoraron de forma muy positiva las explicaciones recibidas, que les permitieron profundizar en las distintas etapas del pasado del Principado.

Rumbo a Salas en abril

Por otra parte, la Asociación de Mayores de La Corredoria ya tiene en marcha una nueva salida cultural al concejo de Salas. La excursión, prevista para el viernes 10 de abril, cuenta con 50 plazas y el autobús saldrá a las 9.30 horas, con regreso previsto en torno a las 19.00 horas.

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La actividad, ofrecida por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Salas, incluirá un recorrido guiado que comenzará en el Monasterio de San Salvador de Cornellana y continuará por la colegiata de Santa María la Mayor, donde se visitarán el retablo mayor y la capilla de los Malleza, además de otros puntos de interés como la torre del Castillo Valdés Salas y el Museo Prerrománico de San Martín. Los interesados pueden inscribirse contactando con la propia asociación.