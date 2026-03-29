La Corredoria contará con más frecuencias de bus este Jueves Santo

El Ayuntamiento de Oviedo comunicó que, con motivo de la apertura de comercios el Jueves Santo, se reforzará el servicio de las líneas D y H, ambas con recorrido por el barrio de La Corredoria, con el objetivo de mejorar la conexión con Parque Principado y facilitar los desplazamientos de los usuarios durante esta jornada.

La línea D contará con un refuerzo estable a lo largo de toda la jornada, con servicios cada 30 minutos entre las 7.00 y las 22.30 horas. Tanto desde Parque Principado como desde las Facultades, las salidas se realizarán a las horas en punto y a las y media, garantizando una frecuencia regular y equilibrada en ambos sentidos durante todo el día.

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Por su parte, en la línea H los refuerzos se concentrarán especialmente en las horas de mayor demanda. Desde Parque Principado habrá salidas desde primera hora, intensificándose el servicio entre las 8.00 y las 21.00 con una frecuencia de un autobús cada 15 minutos, y manteniéndose servicios adicionales hasta las 23.00. Desde Catedrático Serrano, el servicio comenzará a primera hora y, entre las 8.07 y las 21.22, se establecerá una frecuencia regular con salidas cada quince minutos aproximadamente, completándose con servicios adicionales hasta las 23.00 horas.