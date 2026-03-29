Taller de radio y podcast en La Corredoria: aprende a comunicar sin experiencia previa
Las sesiones se celebran todos los lunes en horario de 18.00 a 19.30 horas
Cada lunes el Centro Social El Cortijo pone en marcha su taller de radio y podcast dirigido a los vecinos de La Corredoria, con el objetivo de acercar el mundo de la comunicación a personas de todas las edades. La iniciativa busca fomentar la participación comunitaria en un entorno accesible. No es necesario contar con experiencia previa, ya que el programa está diseñado para que cualquier persona interesada pueda iniciarse y desarrollar sus habilidades.
Las sesiones se celebran todos los lunes en horario de 18.00 a 19.30 horas, en las instalaciones del propio centro social. Durante el taller, los participantes pueden aprender desde el manejo básico del equipo técnico hasta la creación de contenidos, locución y edición de audio. Además, se promueve el trabajo en grupo y la creación de proyectos colaborativos.
Las inscripciones están abiertas y pueden formalizarse llamando al 625 346 237, en horario de atención de 9.00 a 14.00 horas. Desde la organización animan a todos los vecinos a sumarse a esta propuesta. “No te quedes con las ganas de que te escuchen”, subrayan, invitando a participar en esta experiencia radiofónica en el barrio más populoso de la capital del Principado.
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