Espectacular detención policial en Oviedo: arrestan a un hombre en plena calle
Vecinos de La Corredoria presencian cómo varios policías interceptan a un hombre relacionado con un tema de trapicheo de droga
La tranquilidad habitual de la tarde de este lunes en el barrio de La Corredoria se vio truncada por una intervención policial de película. Eran poco antes de las 17.00 horas cuando los vecinos de la calle Jaime Truyols Santonja se asomaron a sus ventanas, alertados por el chirrido de neumáticos y la presencia de patrullas de la Policía Nacional que bloqueaban el paso a un turismo en mitad de la calzada.
Un arresto fulminante
La operación fue rápida y quirúrgica. Los agentes interceptaron el vehículo de forma decidida y, tras proceder a la identificación del conductor, le obligaron a salir del coche para colocarle las esposas ante la mirada atónita de los transeúntes. Según han confirmado fuentes cercanas a la investigación a este periódico, el arresto estaría directamente vinculado con delitos de tráfico de estupefacientes a pequeña escala, el conocido como "trapicheo", que la Policía seguía de cerca en la zona. "Fue todo muy rápido; de repente el coche estaba rodeado y el hombre ya estaba fuera con las esposas puestas", relataba un testigo que observó la escena desde uno de los bloques de viviendas cercanos.
Expectación en el barrio
La espectacularidad del despliegue generó un gran revuelo en los edificios colindantes, con decenas de vecinos siguiendo el minuto a minuto de la actuación desde sus balcones. Una vez detenido y trasladado el sospechoso, el vehículo quedó inmovilizado en la vía pública bajo la custodia de agentes de la Policía Local de Oviedo.
La situación se normalizó poco después, cuando un familiar del arrestado se personó en el lugar de los hechos para hacerse cargo del coche, evitando así que fuera retirado por la grúa municipal. La investigación continúa abierta para determinar el alcance de las actividades del detenido en el barrio.
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