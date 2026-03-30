El IES La Corredoria cierra un trimestre con alta participación y múltiples iniciativas

Punto final a un segundo trimestre cargado de actividad en el IES La Corredoria. El centro educativo del barrio más populoso de Oviedo cierra los primeros meses del año con un balance marcado por la diversidad de propuestas, la implicación del alumnado y una intensa agenda que ha combinado actividades y visitas de carácter cultural. "Cerramos este trimestre con muchas actividades, proyectos y momentos que resumen bien el trabajo que se hace cada día en el instituto", señalaron.

Una de las iniciativas más destacadas fue la puesta en marcha de los recreos dinámicos, una fórmula que buscaba transformar los tiempos de descanso en espacios participativos. Música, deporte, juegos de mesa, radio escolar o actividades en inglés convierten el recreo en un punto de encuentro para los estudiantes.

La ciencia también tuvo un papel protagonista. Desde los experimentos realizados durante los recreos científicos hasta el encuentro con investigadoras en el "Desayuno con científicas", el alumnado pudo acercarse al mundo de la investigación de una forma directa y cercana. Aseguran desde el centro que estas experiencias han servido para despertar inquietudes, especialmente entre quienes comienzan a definir su futuro académico.

En el ámbito estrictamente académico, el trimestre ha estado salpicado de proyectos. El alumnado participó en citas como el concurso nacional Canguro Matemático o la celebración del Día de Pi, mientras que en las aulas se han desarrollado trabajos prácticos como la construcción de sistemas hidráulicos en 4º de ESO. A ello se suman los buenos resultados en distintas olimpiadas académicas, con reconocimientos que sitúan al centro entre los más destacados de Asturias.

Viajes y experiencias de convivencia

Pero si algo ha caracterizado estos meses ha sido la actividad fuera del aula. El viaje de estudios a Roma del alumnado de Bachillerato, la estancia lingüística en Canterbury o la Semana Blanca en Andorra permitieron al alumnado ampliar horizontes y convivir en contextos diferentes. A estas experiencias se suman salidas más próximas, como el Camino de Santiago, la Ruta del Alba o la Senda del Oso.

Noticias relacionadas

El trimestre también ha dejado espacio para la reflexión y los valores. Las actividades en torno al 8 de marzo, con la creación de un mural colaborativo dedicado a las mujeres que dejan huella, o los proyectos sobre pioneras en la música, han puesto el foco en la igualdad y el reconocimiento de referentes femeninos. Iniciativas que conviven con otras propuestas culturales, como exposiciones, charlas o visitas a instituciones, que refuerzan la formación integral del alumnado.