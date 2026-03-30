La millonaria inversión que el Principado hará en la depuradora más grande de Asturias: estos son los datos

Reducir el volumen de los fangos para transportarlos al centro de tratamiento de Cogersa y favorecer la generación de biogás, un combustible 100% renovable que será reutilizado por la propia depuradora. El Consejo de Gobierno autorizó este lunes un gasto de 21,51 millones de euros para contratar de forma conjunta la redacción del proyecto y la ejecución de todas las infraestructuras necesarias para realizar estos tratamientos en el EDAR de Villaperi. Esta actuación estará cofinanciada por el Instituto de Transición Justa y se suma a la lista de inversiones que ya se están ejecutando en estas instalaciones, que dependen de la consejería de Medio Ambiente, liderada por Alejandro Calvo.

La depuradora de Villaperi es la más grande de Asturias y trata las aguas residuales de la mayor parte de Oviedo y de los concejos de Siero, Llanera y Noreña. Su importancia ha provocado que la dirección general del Agua, en manos de Vanesa Mateo, lleve meses trabajando en su conversión en una gran biofactoría de última generación. Para ello, se pondrá en marcha este tratamiento de los lodos, que se sumará a la construcción de una planta de agua regenerada. El líquido tratado en las instalaciones tiene una calidad elevada, pero no lo suficiente como para el consumo humano. Es por ello que el Principado pretende su reutilización para aliviar el consumo de agua potable por parte de las grandes industrias, contribuyendo a reducir las posibilidades de episodios de desabastecimiento durante largos periodos de sequía, que se espera que cada vez sean más frecuentes.

¿Cómo se transportará el agua hasta las industrias? Se hará una larga red de tuberías de 64 kilómetros de longitud. De esta forma, les llegará la suficiente cantidad de líquido —unos 15 hectómetros cúbicos— para continuar con su actividad diaria y garantizará el suministro a las nuevas empresas que se instalen en las principales áreas industriales de Gijón y Avilés.

Otra de las inversiones es la construcción de una planta fotovoltaica. Será una de las más grandes de Asturias para autoconsumo industrial y ayudará a mejorar la eficiencia energética de las instalaciones, las cuales consumen cerca de 11,5 millones de kilovatios por hora al año. Esta cifra, según las estimaciones de la Administración autonómica, equivale al gasto en energía anual que tienen 3.200 hogares asturianos de clase media. La instalación ocupará una superficie de 28.400 metros cuadrados y toda la energía eléctrica generada será consumida en la propia instalación.

El presupuesto de todas estas actuaciones movilizará más de 50 millones de fondos europeos y consolida la apuesta del Gobierno de Adrián Barbón por la gestión sostenible del agua y el impulso de los criterios de economía circular, descarbonización e innovación tecnológica. Además, estas mejoras harán que la depuradora de Villaperi sea la tercera de España en regenerar efluentes depurados para consumo industrial, tras la de Madrid, vinculada al Canal de Isabel II, y la del polo químico de Tarragona.

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Otro de los datos resaltados por el Principado es que este año se invertirán más de 109 millones de euros para la modernización del ciclo integral del agua. En concreto, las actuaciones impulsarán actuaciones de abastecimiento, saneamiento y depuración en prácticamente todos los concejos de Asturias.