Los resultados del fin de semana en La Corredoria: Abonados al empate

Punto es punto. El Oviedo City y la SDCR La Corredoria empataron sus respectivos encuentros este fin de semana, justo antes de Semana Santa, con cinco partidos para llegar al final de la temporada. Los celestes siguen intentando meterse en la pelea por los puestos de promoción, aunque cada vez se antoja más complicado, y el conjunto que porta el nombre del barrio mantiene la distancia contra uno de sus rivales directos. Por su parte, la Unión Deportiva Prados San Julián sigue de parón hasta después de las fiestas.

La Corredoria volvió al Díaz Vega con un festival de goles en un duelo vibrante ante La Manjoya, que terminó en un trepidante empate (3-3). El conjunto local golpeó primero con el tanto de Alexander Díaz Arce y amplió ventajas por medio de Adrián Fernández Pérez, pero la reacción visitante no se hizo esperar y Pelayo Collía recortó distancias antes del descanso. En la segunda mitad, Evaristo González Fernández firmó la remontada para La Manjoya con dos zarpazos consecutivos, poniendo contra las cuerdas a los del barrio, que tiraron de orgullo en el tramo final para igualar el marcador nuevamente gracias a Díaz Arce.

El punto mantiene a La Corredoria en la pelea cuando restan quince puntos por disputarse en el campeonato, cada vez menos margen pero también más cerca de que el equipo del barrio confirme su ansiada clasificación para el play-off. Durante el fin de semana, se confirmó también el ascenso matemático del filial del Mosconia a 2ª Asturfútbol, finiquitando las escasas posibilidades que podían quedar de ascenso directo.

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El City visitó al filial del Siero, equipo de Tercera División, en un encuentro igualado que terminó en tablas (1-1) y que deja sensaciones encontradas. Los celestes golpearon primero muy pronto, con un tanto de Giancarlo Sguassero que les permitió manejar el ritmo en los compases iniciales. Sin embargo, el Siero reaccionó con el paso de los minutos y logró equilibrar el choque antes de la media hora gracias al gol de Nicolás López Corral. A partir de ahí, el partido se movió en un terreno de máxima igualdad, con ambos equipos intentando imponerse sin demasiado acierto en los metros finales. Un empate que sabe a poco para el City, que ve cómo cada vez quedan más lejos sus opciones de meterse en el play-off.