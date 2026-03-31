El Club Rítmica La Corredoria arrasa con un pleno de oros en la Copa Asturias de conjuntos

El Club Rítmica La Corredoria volvió a firmar un fin de semana sobresaliente en Gijón, donde se celebraron la Copa Asturias de Conjuntos Base y el Control de la Copa Absoluto, confirmando el gran momento de forma de la entidad ovetense. La cita dejó unos resultados inmejorables en la competición de conjuntos, con pleno de oros para el club.

El conjunto juvenil se proclamó campeón tras una brillante actuación frente a rivales de gran nivel como el Club Rítmica Milany, evidenciando su solidez y compenetración sobre el tapiz. El equipo estuvo formado por Ainara del Río, Nayara López, Sofía Torre, Llara Martínez y Jimena Vázquez.

También subió a lo más alto del podio el conjunto infantil, integrado por Norah Álvarez, Libertad Martínez, Valentina Vega, Emma Cárcaba y Sara López Fandiño, que firmó un ejercicio muy completo. No fue menos el conjunto alevín, que completó el triplete dorado gracias al trabajo de Olivia Cardes, Helena Bernardo, Candela del Valle, Irene Abella, Olaya Gancedo y Daniela Cao.

En paralelo, el Control de la Copa Absoluto dejó excelentes noticias para el club. Itziar Ordóñez logró su clasificación para la Copa de la Reina en aro, mientras que Gabriel Vigil consiguió el billete para la Copa Masculina en pelota y cuerda, consolidando ambos su progresión en el panorama nacional.

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Desde la entidad destacan "el trabajo, la constancia y el espíritu de equipo" como pilares fundamentales de estos resultados. Además, en un comunicado compartido en redes sociales, el club quiso poner en valor el momento que atraviesa la plantilla: "Orgullosas de este equipazo, del camino que estamos construyendo y de cada paso que damos". El Club Rítmica La Corredoria afronta ahora una fase clave del calendario, con la disputa de la Copa de la Reina, la Copa Masculina, la segunda fase de la Liga Iberdrola y el Campeonato de España que se celebrará en Oviedo.