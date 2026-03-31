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Curso gratuito de iniciación digital básica en el telecentro de La Corredoria

La formación se llevará a cabo del 6 al 20 de abril y los participantes adquirirán conocimientos esenciales para realizar gestiones sencillas a través de internet

Un grupo de mayores se familiariza con la informática.

Un grupo de mayores se familiariza con la informática. / EFE

Pelayo Méndez

La Corredoria

El Telecentro de La Corredoria mantiene abierto el plazo de inscripción para un curso de iniciación en habilidades y alfabetización digital, enmarcado en el Proyecto de Competencias Digitales Transversales impulsado por el Ayuntamiento de Oviedo. Las plazas son limitadas y se adjudicarán por orden de solicitud, que deberá formalizarse de manera presencial en el propio centro donde se desarrollará la actividad.

La formación se llevará a cabo entre los días 6 y 20 de abril, con un enfoque mensual, y está dirigida especialmente a personas que deseen dar sus primeros pasos en el uso de herramientas digitales básicas. A lo largo de las sesiones, los participantes adquirirán conocimientos esenciales para desenvolverse en el entorno digital, manejar dispositivos con autonomía y realizar gestiones sencillas a través de internet.

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Esta iniciativa se enmarca en la estrategia municipal para reducir la brecha digital y fomentar el acceso a la tecnología de toda la ciudadanía. Con este tipo de acciones, el Ayuntamiento pretende acercar las competencias digitales a la vida cotidiana, reforzando su utilidad tanto en el ámbito personal como en el social.

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