La cultura rumana aterriza en La Corredoria: El Cortijo organiza un sábado cargado de actividades
A las 16.30 horas se celebra el taller infantil de huevos pintados, la iniciativa cuenta con un máximo de 30 plazas y está dirigida a pequeños mayores de cinco años
El Centro Social El Cortijo, en el barrio ovetense de La Corredoria, acogerá este sábado 4 de abril una jornada cultural abierta a la participación vecinal dentro del programa Oviedo Intercultural. La iniciativa, impulsada por la Asociación Centro Cultural Balada, acercará a los asistentes distintas propuestas vinculadas a la cultura rumana, combinando divulgación, gastronomía y actividades familiares.
La programación dará comienzo a las 12.00 horas con la proyección de “Descubre Rumanía”, una introducción audiovisual al país que servirá de antesala a un taller gastronómico previsto para las 12.30 horas, en el que se elaborará pan trenzado tradicional. Ya por la tarde, a las 16.00 horas, se proyectará el documental “Asturias y Transilvania hermanadas”, que pone en valor los vínculos culturales entre ambos territorios.
Uno de los platos fuertes de la jornada llegará a las 16.30 horas con el taller infantil de huevos pintados, una actividad dirigida a niños y niñas a partir de cinco años en la que podrán conocer la tradición de decorar huevos de Pascua. La propuesta, que cuenta con un máximo de 30 plazas, requiere inscripción previa, que puede realizarse a través del teléfono facilitado por la organización.
Desde la organización animan a los vecinos de La Corredoria a sumarse a esta cita, que busca fomentar la convivencia intercultural y dinamizar la vida social del barrio. La jornada pretende, además, ofrecer una alternativa de ocio educativo para las familias, combinando aprendizaje y participación.
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