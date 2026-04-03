Uno de los vendedores del mercado de La Corredoria renuncia: su sustituto se estrena este sábado

El mercadillo de La Corredoria suma un nuevo relevo en uno de sus puestos tras la renuncia de uno de los vendedores, en una etapa en la que comienzan a aflorar más quejas vecinales y en la que varios puestos hortofrutícolas habían quedado desiertos en las últimas semanas. La situación, sin ser excepcional, sí refleja ciertas dificultades en la continuidad de la actividad en determinadas áreas del recinto.

Ante esta vacante, el Ayuntamiento ha activado el procedimiento previsto y ha recurrido a la lista de reserva establecida en el sorteo inicial, adjudicando el puesto conforme al orden previamente fijado. La medida permite dar continuidad al servicio y garantizar la ocupación del espacio disponible dentro del periodo de concesión previsto. Además, fuentes municipales señalan que ya se está trabajando para dar solución a la falta de actividad en los puestos de verduras desiertos, con el objetivo de recuperar la normalidad del mercado.

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El relevo se materializará de forma inmediata, ya que el nuevo vendedor podrá estrenarse este sábado, coincidiendo con una de las jornadas habituales de mayor afluencia. Con esta incorporación, se espera reforzar la actividad del mercadillo y avanzar en la respuesta a las demandas vecinales, manteniendo su papel como punto de encuentro comercial del barrio.