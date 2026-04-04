El Club Rítmica La Corredoria aporta talento a la selección asturiana
Itziar Ordóñez y Gabriel Vigil representarán al club del barrio con el combinado regional en la Copa de la Reina y en la Copa de España Masculina
El Club Rítmica La Corredoria será uno de los grandes protagonistas de la selección asturiana que competirá en la Copa de la Reina y la Copa de España Masculina, citas que se celebrarán el próximo 9 de mayo en Santander. La entidad ovetense contará con representación en ambas competiciones, reflejo del buen momento deportivo que atraviesa y de su creciente peso dentro de la gimnasia rítmica regional.
En la Copa de la Reina, Asturias estará representada por Naiara Bouzas (Stroke), que competirá con cinta; Itziar Ordóñez (Rítmica La Corredoria), en aro; Noelia Moya (Corvera), con pelota; y Clara Díaz (Grado), en mazas. La presencia de Ordóñez vuelve a situar a La Corredoria en una cita de primer nivel nacional. En categoría sub-14, el equipo lo formarán Claudia Mariño (Stroke), que participará con aro y pelota; Andrea Muñiz (Valoe), en mazas; y Valeria López (Ares), en cinta.
Por su parte, en la Copa de España Masculina, Asturias contará con Juanjo Atienza (Stroke), que competirá en aro, mazas y cinta, y con Gabriel Vigil (Rítmica La Corredoria), que lo hará en cuerda y pelota. La doble presencia del club en la selección autonómica refuerza su papel como uno de los referentes de la gimnasia rítmica asturiana, consolidando el trabajo de cantera que viene desarrollando en los últimos años.
- Urraca I de León: la primera reina de España, que fue 'cancelada' por los hombres, resurge en una gran exposición
- Aparece el cadáver de un hombre flotando en el río en Mieres
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tendedero todoterreno más barato: disponible por 24,99 euros
- Alarma en Oviedo: un hombre atrincherado aterroriza a un geriátrico con supuestos disparos al aire
- Un joven turista, en el hospital tras caerse en la Cuesta del Cholo de Gijón
- Rosa Menéndez, primera mujer en presidir el CSIC: 'Mi padre me lo dijo claro: o estudiar o cuidar las vacas; la vacas me gustaban, pero para verlas y acariciarlas
- El hombre asesinado en Villaviciosa murió de dos puñaladas: una en la frente, que llegó al cráneo, y otra en el cuello, que le hizo desangrarse
- Hablan testigos de la muerte de un hombre en un parque de Gijón: 'Nos dimos cuenta muy rápido de que algo grave había pasado