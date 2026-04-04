El Club Rítmica La Corredoria aporta talento a la selección asturiana

El Club Rítmica La Corredoria será uno de los grandes protagonistas de la selección asturiana que competirá en la Copa de la Reina y la Copa de España Masculina, citas que se celebrarán el próximo 9 de mayo en Santander. La entidad ovetense contará con representación en ambas competiciones, reflejo del buen momento deportivo que atraviesa y de su creciente peso dentro de la gimnasia rítmica regional.

En la Copa de la Reina, Asturias estará representada por Naiara Bouzas (Stroke), que competirá con cinta; Itziar Ordóñez (Rítmica La Corredoria), en aro; Noelia Moya (Corvera), con pelota; y Clara Díaz (Grado), en mazas. La presencia de Ordóñez vuelve a situar a La Corredoria en una cita de primer nivel nacional. En categoría sub-14, el equipo lo formarán Claudia Mariño (Stroke), que participará con aro y pelota; Andrea Muñiz (Valoe), en mazas; y Valeria López (Ares), en cinta.

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Por su parte, en la Copa de España Masculina, Asturias contará con Juanjo Atienza (Stroke), que competirá en aro, mazas y cinta, y con Gabriel Vigil (Rítmica La Corredoria), que lo hará en cuerda y pelota. La doble presencia del club en la selección autonómica refuerza su papel como uno de los referentes de la gimnasia rítmica asturiana, consolidando el trabajo de cantera que viene desarrollando en los últimos años.