La Corredoria visita al equipo más en forma de la categoría

La SDCR La Corredoria no descansa ni en Semana Santa. El equipo del barrio tendrá que visitar el Tensi para enfrentarse al Efro, segundo clasificado que lleva sumando victorias consecutivas desde la primera semana de febrero. El balón comenzará a rodar este domingo 5 a partir de las 16.30 horas y el encuentro estará dirigido por el colegiado Hafid Bounsser. Conseguir los tres puntos a domicilio dejaría la clasificación matemática a la promoción a tiro de piedra.

El Efro llega lanzado tras firmar dos goleadas consecutivas por 9-0, sumando 18 tantos en apenas dos jornadas y confirmando su excelente momento de forma, mientras que La Corredoria atraviesa también una dinámica positiva después de haber sumado siete de los últimos nueve puntos. El choque enfrentará al segundo y al tercer clasificado en un contexto en el que ya no hay opciones de ascenso directo, sellado la pasada semana por el filial del Mosconia ante La Fresneda B, pero sí servirá como una exigente prueba de nivel de cara a las eliminatorias de promoción.

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En la primera vuelta, en el Díaz Vega, el encuentro terminó con empate (1-1) en un duelo muy igualado, disputado además en un momento en el que La Corredoria atravesaba una situación clasificatoria mucho más delicada. Ahora, con mejores sensaciones, el conjunto del barrio confía en poder romper la racha del Efro. Una victoria, además, abriría una brecha de once puntos respecto al primer equipo que marca el sexto puesto, por lo que, a falta de cuatro jornadas, la clasificación matemática a la promoción sería ya cuestión de tiempo.