Así será la reforma de la pista de hockey de La Corredoria, que se pondrán en marcha este mes: todo reducido a escombros para empezar de cero
La cancha se construirá en sentido inverso al actual, para ganar superficie útil de juego, y las instalaciones de tenis se ubicarán en la parte trasera del pabellón
El polideportivo de La Corredoria afrontará una transformación integral que implicará el derribo completo de las actuales instalaciones. El proyecto contempla la eliminación tanto del pabellón como de las pistas exteriores existentes, con el objetivo de reorganizar por completo el espacio y adaptarlo a las necesidades actuales. La nueva configuración permitirá optimizar la superficie disponible y mejorar las condiciones de uso para deportistas y público.
Uno de los cambios más relevantes será la reubicación de la pista de hockey cubierta, que se construirá en sentido inverso al actual. Esta modificación permitirá ganar superficie útil de juego y mejorar la funcionalidad del recinto, respondiendo a una de las principales demandas de los usuarios. Además, el nuevo diseño facilitará una mejor distribución de los accesos y de los espacios auxiliares.
En cuanto a las pistas exteriores, el proyecto prevé trasladar las actuales instalaciones de tenis y pádel a la parte trasera del nuevo pabellón, aprovechando el espacio sobrante generado tras la reordenación. Esta solución permitirá concentrar la actividad deportiva en un entorno más organizado y liberar zonas para otros usos dentro del complejo.
La actuación, ya adjudicada por el Ayuntamiento de Oviedo a la empresa Construcciones Martínez Monasterio por más de 2,1 millones de euros (IVA incluido), forma parte de una intervención más amplia que incluye la modernización completa del equipamiento. Entre otras mejoras, se ampliará el terreno de juego para cumplir con los estándares nacionales, se incrementará el aforo hasta los 255 asientos y se construirán nuevos vestuarios para duplicar la capacidad de usuarios.
Se trata de una obra largamente esperada por los vecinos de La Corredoria y, en especial, por el Club Patín, que llevaba años reclamando una mejora de unas instalaciones que se habían quedado obsoletas. Con esta intervención, el Ayuntamiento busca dar respuesta a una demanda histórica del barrio y dotarlo de un complejo deportivo moderno, más funcional y preparado para acoger competiciones de mayor nivel.
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