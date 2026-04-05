La Corredoria acoge "La mesita de los sueños", un bebecuentos gratuito para niños

Los más pequeños volverán a sumergirse en el mundo de la fantasía y la imaginación con una nueva propuesta cultural en la Biblioteca de La Corredoria. El próximo miércoles 8 de abril, a las 18.00 horas, tendrá lugar la actividad “Bebecuentos: La mesita de los sueños”, a cargo de Teatro Los Pintores, una compañía especializada en propuestas escénicas para la infancia.

La sesión, organizada dentro de la programación de la Red de Bibliotecas y dirigida al público infantil, se celebrará en las instalaciones de la Finca de El Cortijo. La entrada será gratuita, aunque el aforo será limitado, permitiéndose un máximo de dos personas adultas por cada niño o niña. Por ello, será imprescindible realizar inscripción previa en la biblioteca.

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Esta iniciativa forma parte de la agenda cultural destinada a fomentar la lectura y la creatividad desde edades tempranas, acercando el teatro y los cuentos a las familias del barrio. Desde la organización animan a participar en esta actividad, que convierte la biblioteca en un espacio de diversión para los más pequeños.