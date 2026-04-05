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La Corredoria se suma al ciclo de charlas de salud con una sesión sobre tabaquismo

Se celebrará en El Cortijo, el próximo 29 de abril, en horario de 19.00 a 20.00 horas

Personas fumando en las terrazas del centro de la ciudad.

Personas fumando en las terrazas del centro de la ciudad. / Manu Mitru

Pelayo Méndez

La Corredoria

El Centro Social El Cortijo, en La Corredoria, acogerá el próximo 29 de abril una charla centrada en el tabaquismo, dentro del programa de la Escuela Municipal de Salud del Ayuntamiento de Oviedo, que durante los meses de abril y mayo recorrerá distintos barrios del municipio con actividades divulgativas dirigidas a la ciudadanía.

La sesión, que se celebrará en horario de 19.00 a 20.00 horas, contará con la participación de la Dra. Adriana de Llanos Lanchares, odontóloga y vocal de la Comisión de Formación Continuada del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, quien abordará los efectos del consumo de tabaco en la salud y ofrecerá pautas para su prevención y abandono.

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El ciclo de charlas incluye un amplio abanico de temáticas relacionadas con la promoción de la salud, como la higiene del sueño, la prevención de caídas, los cuidados de la piel o las enfermedades autoinmunes, con la participación de médicos, farmacéuticos, odontólogos y psicólogos del Principado de Asturias, acercando información útil a los vecinos en distintos centros sociales del concejo.

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