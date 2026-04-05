Pablo Cabañas, responsable del PP en La Corredoria: "El barrio es una prioridad para el alcalde"

Pablo Cabañas (Oviedo, 1976) lleva más de dos décadas vinculado al barrio de La Corredoria. Afiliado al Partido Popular desde su llegada en 2001, su implicación fue creciendo hasta convertirse en una de las caras visibles de la formación en la zona, donde el pasado mes fue nombrado responsable del barrio dentro del partido. Además, forma parte de la Asociación de Vecinos San Juan, lo que refuerza su contacto directo con la realidad vecinal. Conocedor de primera mano de la situación, analiza las principales necesidades del barrio y los retos de futuro.

-¿Cómo llega a ser el responsable del barrio en el Partido Popular?

-Llevo viviendo en La Corredoria desde 2001 y desde entonces también estoy afiliado al Partido Popular. Empecé colaborando como interventor y apoderado en elecciones, implicándome poco a poco en la actividad del partido en el barrio. Con el tiempo fui asumiendo más responsabilidades hasta quedarme como coordinador del PP en La Corredoria.

-A grandes rasgos, ¿cuáles son las principales necesidades del barrio actualmente?

-La principal es la sanidad. El centro de salud está muy tensionado: faltan médicos, pediatras y enfermeras, y los profesionales no quieren venir porque tienen cupos de casi 2.000 pacientes. Es una situación que también afecta a otros ambulatorios cercanos. Además, está el apeadero de Renfe, que se ha quedado pequeño y necesita adaptaciones, sobre todo en accesibilidad. En educación, aunque se inauguró un nuevo instituto, todavía hay carencias de material y algunas dificultades de adaptación. También nos preocupa el río Nora, que no se limpia y provoca inundaciones cuando llueve. Nos gustaría actuar en esa zona, mejorarla y crear espacios de ocio para los vecinos.

-¿Qué valoración hacen desde el Partido Popular del trabajo municipal en La Corredoria?

-Es positiva. El alcalde tiene este barrio como una prioridad desde el inicio. Muchas de las medidas que se plantearon en la primera legislatura se están cumpliendo. Un ejemplo es el mercado de los sábados, que ha sido una apuesta importante. Y próximamente se inaugurará una pista polideportiva para hockey. Además, el proyecto de transformar la antigua plaza de abastos en un gran centro social será clave para el barrio y se pondrá en marcha pronto.

-Sobre el mercado, hubo un gran inicio pero también algunas críticas recientes. ¿Cómo está evolucionando?

-El tiempo influye mucho: cuando hace buen tiempo, el mercado está lleno; cuando no, se nota. Es normal que haya ajustes en un proyecto reciente. Algunas plazas quedaron vacantes, pero se volverán a sacar y esperamos que se cubran. La idea es que siga creciendo hasta convertirse en el mercado más grande de Asturias.

-Otro de los problemas recurrentes es el aparcamiento. ¿Qué soluciones se plantean?

-Es una de las grandes preocupaciones. No quedan parcelas libres para aparcamientos en superficie, así que estamos estudiando opciones como un parking subterráneo o ampliar zonas de estacionamiento tipo cinturón verde. También hay debate con las plazas reguladas: mucha gente pide que sean gratuitas, pero eso generaría un problema mayor, porque algunos vecinos ocuparían las plazas de forma permanente.

-¿Se están adaptando los servicios al crecimiento del barrio?

-No del todo. La Corredoria ha crecido muchísimo: hay unas 23.000-24.000 personas censadas, pero en realidad viven cerca de 30.000, y con nuevos desarrollos podríamos llegar a 45.000. Tenemos colegios, institutos y guarderías, pero algunos servicios ya se están quedando pequeños, especialmente el centro de salud.

-Durante años el barrio tuvo cierta fama de conflictivo. ¿Sigue siendo así?

-No. Hoy en día no es un barrio conflictivo. Puede haber casos puntuales, pero nada fuera de lo normal. La presencia policial ha aumentado, especialmente en colegios e institutos, y eso da mucha tranquilidad a los vecinos. En general, la percepción de seguridad ha mejorado bastante.

-Después de más de 20 años viviendo aquí, ¿qué cree que le falta a La Corredoria de cara al futuro?

-El barrio tiene muchos servicios, pero necesita mejorar en instalaciones deportivas, que se han quedado pequeñas. También se demanda una piscina, aunque el problema es la falta de suelo. Y algo importante: más comercio local. Es un aspecto que se ha perdido y que ayudaría mucho a dinamizar la vida del barrio.

-Para terminar, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a los vecinos?

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-Simplemente decir que el Partido Popular está a su disposición para lo que necesiten. Vamos a tener presencia en el barrio y seguiremos trabajando para mejorar La Corredoria y atender las necesidades de los vecinos.